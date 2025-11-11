ADMINISTRAȚIE

Premieră națională în gestionarea deșeurilor: Clujul propune replicarea soluției inovative de dezintegrare moleculară care produce gaz și energie

11 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj solicită Guvernului și Ministerului Mediului includerea unui proiect pilot revoluționar, dezvoltat la nivel local, în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD). Este vorba despre Stația de Tratare prin Dezintegrare Moleculară a Deșeurilor, o premieră națională care transformă deșeurile în gaz și energie electrică, oferind o alternativă viabilă la depozitare.

Soluția, bazată pe o invenție românească, este propusă ca model național pentru a rezolva criza acută a gestionării deșeurilor din România.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a anunțat că a înaintate în aceste zile adrese în atenția Primului ministru, Asociației președinților de consilii județene și a Ministerului Mediului, inclusiv a Agenției Naționale de Gestionare a Deșeurilor prin care propune să ia în considerare proiectul implementat în premieră la Cluj.

Demersul are loc în contextul în care în această perioadă, pe site-ul Ministerului Mediului se află postat, în dezbatere publică, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, dar care, spune Alin Tișe, nu include și soluția inovativă, venită de la Cluj.

Stația de Tratare prin Dezintegrare Moleculară a Deșeurilor gestionează eficient și nepoluant fracția umedă de deșeuri și transformă deșeurile în energie electrică și gaz. Totodată, proiectul dă posibilitatea extinderii modulare a fabricii de gunoi prin adăugarea de noi reactoare poate duce la rezolvarea unor cantități uriașe de deșeuri, dar și la producerea unor cantități de energie la nivelul de 7-10 mega wați. Totodată, acest sistem previne deschiderea de noi celule de depozitare, care vor aduce alte probleme și cheltuieli în timp.
În momentul de față stația de la Cluj poate obține 3 mega wați prin procesarea gunoiului, iar cu adăugarea a încă unui modul, capacitatea va crește la 6 MW.

Alin Tișe susține că stația poate asigura consumul de energie electrică a tuturor instituțiilor aflate în subordinea CJ – spitale, școli speciale, spitale, alte tipuri de instituții. „Sau, se poate asigura necesarul pentru un oraș de talia Dejului sau Turzii.
În plus, se pot valorifica și alte rezultate ale procesării. Cenușa obținută poate fi folosită la fabricarea betoanelor sau a filtrelor pentru tratarea apelor uzate. Din hidrogen se poate obține apă distilată care poate fi valorificată. Deja am avut contacte cu operatorul nostru SUPERCOM, în ideea ca dânșii să își înlocuiască flota de mașini actuale cu unele electrice, nepoluante, care să se poată alimenta direct de la curentul produs de noi”, a spus Alin Tișe. Președintele Consiliului Județean a anunțat că se ia în calcul deschiderea unei stații de încărcare pentru mașini electrice sau pe gaz, pe care a denumit-o «Benzinăria» de pe Deal”.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Consiliul Județean Cluj lansează campania „BLACK FRIDAY Administrativ”

Două centre destinate persoanelor cu dizabilități, modernizate cu fonduri europene, la Cluj-Napoca și Turda

Noi dotări medicale pentru Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca, finanțate din fonduri europene

Investiție în infrastructură: pod nou în localitatea Mica

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.