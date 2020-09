Premieră la Teatrul „Puck”: „Vasilache și Marioara în jurul lumii”

Articol scris in CULTURA

Primul weekend cu spectacole din stagiunea 2020-2021 la sediul Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca le aduce micilor clujeni o premieră, spectacolul „Vasilache și Marioara în jurul lumii”, cu regia, scenariul și ilustrația muzicală semnate de Ionuț Constantinescu.

Premiera spectacolului „Vasilache și Marioara în jurul lumii” este programată pentru duminică, 20 septembrie, de la ora 11.

Plictisiți de viața pe care o trăiesc în căsuța lor, Vasilache și Marioara hotărăsc că este timpul să pornească într-o călătorie. Nu știu, însă, ce îi așteaptă și prin câte peripeții vor trece, călătorind prin timp și spațiu. Ionuț Constantinescu regândește și adaptează povestea lui Vasilache și a Marioarei din teatrul de bâlci tradițional, într-un context nou, cu personaje noi, cu întâlniri fantastice și obiecte vrăjite. De data aceasta, protagoniștii devin exploratori, iar în drumul lor se întâlnesc cu Dumnezeu, Dracul, Moartea, Elvis Presley și alte personaje care animă savuros situațiile.

„În teatrul de bâlci în general și în special în Vasilache și Marioara, există personaje iconice, care înving întotdeauna, datorită istețimii și bunătății lor sufletești. Am păstrat această dimensiune a personajelor, pe care am redat-o sub forma unei ingenuități specifice oamenilor curioși și dornici de a cunoaște lumea înconjurătoare”, explică Ionuț Constantinescu.

În distribuție: Ramona Atănăsoaie, Ion Iurcu și Robert Trifan. Scenografia este semnată de Andra Ștefan, light designul de Călin Negrea, ilustrația muzicală de Nagy Attila, iar regia tehnică de Mihai Pamfiloiu. Sculptura este realizată de Florin Marin, iar pictura de Elena Ilaș. Vârsta minimă recomandată este de cinci ani.

Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 11, este programat spectacolul „Jancsi és Juliska”/„Hänsel și Gretel”, prezentat în limba maghiară.

Totul începe în ziua în care Hänsel și Gretel se trezesc cu vești neplăcute: tatăl lor trebuie să vândă capra cea mică pentru a putea plăti datoriile. Copiii întristați sunt vizitați de Csipet, spiridușul pădurii, care vrea să-i ajute în găsirea unor comori cu ajutorul unei poezii magice. Drumul le este îngreunat de Baba Cloanță. În timp ce spiridușul Csipet și ursul Döme fac tot ce le stă în putinţă pentru a ajuta copiii, în final Gretel reușește să evadeze din mâinile vrăjitoarei. Regia este semnată de Varga Ibolya. Distribuția este formată din actorii Giriti Réka, Pünkösti Laura, Urmánczi Jenő, Erdei Emese, Kötő Áron și Domokos Szabolcs. Vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Biletul de intrare la spectacole de sâmbătă și duminică va costa 40 de lei pentru adulți, 20 de lei pentru pensionari și 10 lei pentru preșcolari, elevi și studenți. Biletele se achiziționează de la casieria din foaierul teatrului, înainte de intrarea la spectacole. Abonamentul (valabil pe 12 luni) cuprinde șase intrări, la prețul de 60 de lei.

Reguli de acces

Accesul publicului la spectacolele Teatrului „Puck” se va face cu respectarea normelor în vigoare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Astfel, spectatorii sunt rugați să respecte toate condițiile impuse de starea de alertă și să poarte mască de protecție. De asemenea, este recomandat să ajungă mai devreme la spectacol cu aproximativ 30 de minute, pentru achiziționarea biletelor și pentru efectuarea triajului epidemiologic, pe baza verificării temperaturii. Persoanele care nu acceptă să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație. De asemenea, va fi interzisă intrarea persoanelor care manifestă febră sau probleme respiratorii. Spectatorii trebuie să își dezinfecteze mîinile la intrare. Consumul de alimente și băuturi în locație este interzis. La un eveniment sunt admise maximum 30 de persoane.