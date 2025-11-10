SOCIAL

Pregătiri pentru Advent la Gherla

10 noiembrie 20250 commentarii

Ne găsim în penultima lună a anului, se apropie cu pași repezi Crăciunul. În municipiul Gherla unii creștini deja se pregătesc de sărbători, organizând diferite acțiuni practice. Astfel, Fundația Téka inițiază trei cursuri menite să ne introducă în atmosfera magică a celei mai mari sărbători creștine. În data de 18 noiembrie 2025 cei interesați au ocazia să facă cunoștință cu ceaiurile și cu preparatele aferente tratamentului circulației sângelui. Tot atunci vor fi prezentate modalitățile de folosire a balsamului de buze, sugestii susținute de Köllő Melinda. Patru zile mai târziu, mai exact la 25 noiembrie doritorii vor fi angrenați în confecționarea de cunună (coroniță de advent), activitatea având loc în noul Atelier de creație și meșteșugărit inaugurat în primăvara acestui an în încinta Liceului Teoretic ”Kemény Zsigmond” de pe strada Fermei. Activitatea este coordonată de Felszegi Melinda. Ultima acțiune premergătoare Crăciunului este prezentarea preparării tradiționalei turte dulci susținută de Szabó Annamária. Evenimentul are loc la data de 16 decembrie 2025. Toate acțiunile încep la orele 17,30.

Activități practice, la care se fac înscrieri la sediul Fundației Téka de pe strada Mihai Viteazu nr.39 și la doamna Egri Hajnal.

Szekely Csaba

