EVENIMENT

Prefectul Maria Forna, apel la colaborare pentru integrare

14 noiembrie 20250 commentarii

Numărul străinilor din Cluj trece de 10.000. Majoritatea sunt asiatici

Numărul cetățenilor străini care trăiesc în județul Cluj este în creștere constantă, ajungând la 10.469 de persoane cu drept de ședere valabil. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, India și Republica Moldova, iar principalele motive pentru care aleg Clujul sunt angajarea, studiile și reîntregirea familiei. În acest context, prefectul județului Cluj, Maria Forna, a participat la o nouă ședință a Echipei Locale de Sprijin pentru Integrarea Străinilor, desfășurată la Biroul Local pentru Migranți din Cluj-Napoca.

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai mai multor instituții publice și organizații implicate în sprijinirea procesului de integrare a persoanelor cu protecție internațională sau cu drept de ședere pe teritoriul României. Printre participanți s-au numărat Mircea Mocanu, șeful Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) în România, Adrian Moșuțan, inspector-șef al IPJ Cluj, Ovidiu Imre, comisar-șef din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, Emilia Botezan, reprezentantă a Primăriei Cluj-Napoca, și Ioana Barbu, coordonator al Biroului de Migrație Cluj.

„Integrarea nu este un act unilateral”

În debutul ședinței, prefectul Maria Forna a subliniat importanța cooperării interinstituționale pentru sprijinirea procesului de integrare a străinilor.
„Integrarea nu este un act unilateral, ci un proces complex, bazat pe colaborare, empatie și o viziune comună”, a declarat doamna prefect, accentuând rolul autorităților locale în facilitarea accesului la educație, sănătate, locuire și servicii sociale pentru cetățenii străini din județ.

Clujul – un județ tot mai divers

Conform datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări Cluj, la 31 octombrie 2025 erau înregistrați 10.469 de cetățeni străini cu drept de ședere valabil. Dintre aceștia 2.217 provin din Nepal, 1.480 din Sri Lanka, 779 din India, 682 din Republica Moldova.

Motivele principale pentru care aceștia se află în Cluj sunt: angajarea (7.069 persoane); studiile (1.578 persoane); reîntregirea familiei (1.122 persoane)

Datele confirmă tendința de creștere constantă a prezenței comunităților de migranți, Clujul devenind unul dintre centrele economice și educaționale din România cu cea mai mare diversitate etnică.

Cooperare pentru o comunitate incluzivă

Ședința a avut ca obiectiv principal evaluarea progreselor realizate până acum și identificarea provocărilor întâmpinate în procesul de integrare. Participanții au convenit asupra necesității continuării colaborării între instituțiile publice, autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale.

„Doar prin efort comun putem construi o societate incluzivă și solidară, în care fiecare persoană să poată trăi demn și în siguranță”, a subliniat prefectul Maria Forna, mulțumind tuturor instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat.

Evenimentul a pus în evidență preocuparea constantă a autorităților clujene pentru consolidarea mecanismelor de sprijin destinate străinilor care trăiesc, studiază sau muncesc în județ.
Într-un Cluj tot mai cosmopolit, colaborarea între instituții și comunitate devine esențială pentru a asigura o integrare echilibrată și o coexistență socială armonioasă.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Consilierul lui Kelemen Hunor, implicat în demersul de clasificare a mormintelor din Cimitirul Central

Județul Cluj, promovat la Târgul de turism Wonder Destinations Cluj

Dumitru Constantin-Dulcan revine la Cluj cu conferința „Suntem ceea ce gândim”

Aproape 100 de sesizări de scurgeri de gaz la imobile din județul Cluj. Șase clădiri au fost deconectate de la rețeaua de gaz

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.