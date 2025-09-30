EDUCAȚIE

Poveștile lui Creangă, puse în versuri de Ioan Ciorca, la Nocturna Bibliotecilor din Galați

30 septembrie 20250 commentarii

La Nocturna Bibliotecilor 2025, desfășurată vineri, 26 septembrie 2025, la Filiala nr.1 ,,Costache Negri” a Bibliotecii Județene ,,Vasile Alexandrescu Urechia” Galați participanții s-au bucurat de poveștile lui Ion Creangă, scrise în versuri de scriitorul clujean Ioan Ciorca. Astfel, minirecitalul susținut de copii intitulat „Poveștile copilăriei îmbracă haine de poezie” a deschis evenimentul Nocturna Bibliotecilor.

Despre acest moment deosebit bibliotecarii gălățeni au transmis: „La Nocturna Bibliotecilor 2025, am retrăit magia poveștilor lui Ion Creangă, dar în versuri. Mai întâi, copiii au adus zâmbete cu „Prostia omenească”, apoi au transformat în rimă hazul și istețimea din „Punguța cu doi bani”, în adaptarea în versuri semnată de Ioan Ciorca. Glasurile lor pline de emoție au făcut ca poveștile să prindă viață și să aducă pe chipurile vizitatorilor inocența copilăriei”. Copiii care au interpretat rolurile din poveștile puse în versuri de scriitorul Ioan Ciorca sunt elevi din cadrul Palatului Copiilor Galați și iubitori de lectură ai Clubului BiblioVacanța Galați. Elevii au fost pregătiți de profesoarele Nina Stirian și Monica Anghel. Cu acest prilej, reprezentanții Bibliotecii Județene din Galați au mulțumit tuturor celor implicați în crearea momentelor „de poveste”: „Mulțumim doamnelor profesor Nina Stirian și Monica Anghel, elevilor Palatului Copiilor și micuților cititori ai Clubului BiblioVacanța pentru aceste momente de neuitat!”. 

T.S.

sursă foto: Filiala nr.1 ,,Costache Negri” Galați

