Potrivit serviciilor germane de informaţii, Rusia ar lua în calcul efectuarea unui atac asupra NATO

8 octombrie 20250 commentarii

DefenseRomania

Comisarul European Andrius Kubilius trage un semnal de alarmă extrem de serios, citând date ale serviciilor de informații germane care sugerează că la Kremlin se poartă discuții despre un eventual atac asupra Alianței Nord-Atlantice.

Deși președintele rus Vladimir Putin neagă vehement astfel de intenții, Occidentul este sfătuit să-și accelereze pregătirile militare, învățând din lecțiile Ucrainei și chiar din adaptabilitatea Moscovei pe front.

Într-un interviu acordat publicației poloneze Wyborcza, Andrius Kubilius, Comisarul European pentru Apărare, a adus în discuție un scenariu tulburător, a cărui credibilitate este susținută de surse din intelligence-ul german.

Aceste informații indică faptul că, în cercurile de la Kremlin, se discută activ posibilitatea unui atac împotriva NATO.

„Am încredere în serviciile speciale. Iar serviciile de informații germane susțin că dețin dovezi conform cărora Kremlinul discută despe un atac asupra NATO. Și dacă discută, planifică un atac? Nu știm. Dar astfel de semnale trebuie luate extrem de în serios”, a avertizat Kubilius, subliniind că nu exclude ipoteza ca Rusia să se pregătească efectiv de un război de anvergură.

Poziția comisarului european vine în contrast direct cu declarațiile recente ale lui Vladimir Putin, care a respins orice intenție de a ataca statele NATO, catalogând rapoartele în acest sens drept „absurdități” și „imposibil de crezut”.

Liderul de la Kremlin a mers chiar mai departe, sugerând că liderii europeni care cred în acest scenariu ar fi „incompetenți”.

Cu toate acestea, oficialii europeni par să fi decis că nu-și pot permite luxul naivității. Apelul lui Kubilius este clar: Europa trebuie să fie pregătită.

Aceasta presupune nu doar asimilarea experienței ucrainene în fața agresiunii, ci, paradoxal, și studierea capacității rusești de a se adapta la transformările tehnologice ale războiului modern, în ciuda pierderilor uriașe.

 

