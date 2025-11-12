SPORT

Potaissa Turda, a treia înfrângere consecutivă în EHF European League

12 noiembrie 20250 commentarii

Potaissa Turda a fost învinsă de formaţia germană SG Flensburg-Handewitt cu scorul de 33-26 (18-13), marţi seara, în Turda Arena, în Grupa A a competiţiei masculine de handbal EHF European League.

Vicecampioana României a pierdut toate cele trei partide jucate în grupă până acum.

Potaissa a condus o singură dată, cu 2-1, iar în rest echipa germană a controlat cu autoritate jocul. Flensburg a avut un avantaj maxim de 11 goluri (26-15), diferenţa finală fiind de şapte goluri în favoarea sa.

Golurile turdenilor au fost înscrise de Ivan Mosic 5, Gabriel Florinel Dumitriu 5, Alexandru Alin Ghivil 3, Irakli Kbilaşvili 3, Teodor Pinţoiu 2, Roland Thalmaier 2, Daniel Pop 2, Mehran Rahnama Falavarjani 1, Mateusz Piechowski 1, Radu Alexandru Lazăr 1, Denis Veres 1.

SG Flensburg-Handewitt conduce în clasamentul grupei, cu 6 puncte (3 jocuri), urmată de Saint-Raphael Var Handball, 2 puncte (2 j), IRUDEK Bidasoa Irun, 2 p (2 j), Potaissa Turda, 0 p (3 j).

Pentru Potaissa următorul meci va fi revanşa cu Handewitt, pe 18 noiembrie, la Flensburg.

