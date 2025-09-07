ECONOMIE

Posturi-cheie vacante la Romsilva – Clujul intră în vizor

7 septembrie 20250 commentarii

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, Romsilva va organiza 27 de concursuri pentru posturi de directori în teritoriu care urma să rămână vacante în perioada următoare. Printre acestea se află și postul de director al Direcției Silvice a județului Cluj.

Funcțiile urmează să fie ocupate pe o perioadă determinată de 60 de zile.

„Este un moment important pentru oamenii de bună credință să aplice – este pentru prima dată în istoria Romsilva când așa ceva este realizat pentru structurile din teritoriu pentru posturile interimate de către conducerea Romsilva. Romsilva a stabilit o procedură prin care vor fi depuse dosarele, apoi vor fi realizate interviuri și vor fi publicate. Putem aduce o reformă reală doar dacă sunt și oameni noi, doritori să facă un pas în față”, a transmis Diana Buzoianu.

Decizia finală de nominalizare aparține Directorului General Interimar, conform legislației în vigoare. Reprezentanții Ministerul Mediului vor fi prezenți la interviuri și vor oferi, ulterior, o opinie consultativă în baza acestor interviuri. Experții mai au termen până luni, ora 12.00 să se înscrie la concurs.
Director Silvic în DS Arad, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Timiș, Vâlcea

2. Director la Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor

3. Director tehnic – DS Caraș-Severin, Hunedoara, Iași, Neamț

4. Director economic – DS Botoșani, Giurgiu, Maramureș, Olt, Satu Mare, Suceava

5. Director la APN Munții Maramureșului, Bucegi, Buila Vânturarița, Grădiștea Muncelului

La Cluj, funcția de director al Direcției Silvice a fost deținută în ultimii ani de Dorel Nicolae Oros. Anul trecut, Oros s-a pensionat context în care a primit  un bonus, în cuantum net, stabilit în funcție de vechimea în unitatea silvică și salariul brut din Contractul Individual de Muncă în vigoare la data pensionării. Asta a însemnat câteva zeci de mii de euro.

După pensionare, Dorel Oros a fost nemulțumit de cuantumul pensiei pe care a primit-o și a acționat în judecată Casa de Pensii pentru anularea deciziei și emiterea unei alte decizii prin care să fie recalculate toate drepturile. În urma procesului, fostul silvicultor a obținut câștig de cauză la Tribunal, însă decizia poate fi atacată cu apel.

După pensionarea lui Dorel Oros, funcția de director al DS Cluj a fost preluată de Viorel Mihiș.

