Portret al artistului la tinereţe

Articol scris in CULTURA

“Dreamland”. Eduard Venczel la prima expoziţie personală

Materialul de faţă s-ar fi încadrat la fel de bine şi în rubrica Ars photographica, tema fiind fotografia artistică. Am optat pentru Portret al artistului la tinereţe, făcându-mi o deosebită plăcere să scriu şi să vi-l fac cunoscut pe Eduard Venczel. Este elev în clasa a XI-a, Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea” din Cluj-Napoca (profesor diriginte Ioana Dăncilă; profesori de specialitate Lucian Ţintariu/desen, Roxana Salanţă/artă fotografică). Doreşte să-şi continue studiile la Facultatea de arte plastice/Foto-video-procesare computerizată a imagini din cadrul Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca. Cu o completare caree se impune. Dragostea pentru artele vizuale are un început, în prof. Claudia Barabaş (Colegiul Naţional “George Coşbuc” Cluj-Napoca). Încă o dovadă ce mut contează un profesor bun în formarea unui tânăr încă de pe băncile şcolii.

În arta fotografică este un autodidact, fiecare lucrare în parte atestând progresele făcute. Progrese care au o singură urmare, prima expoziţie personală, Dreamland (fotografii şi desene), deschisă la cinematograful Mărăşti. Expoziţie ce poate fi urmărită online pe pagina de Facebook a cinematografului Mărăşti.

Fotografiile lui Eduard se remarcă prin modul în care surprind specificul relaţiilor dintre imagini şi concepte. Fiecare concept deschide noi perspective de interpretare, care mai de care interesante, tot atâtea conţinuturi logice. Şi Eduard Venczel îşi motivează bine demersul artistic: “Pentru mine fotografia este mai mult decât apăsarea unui buton. Fotografia este o artă în care fiecare fotografie are un sentiment și o poveste în spatele acesteia. Dreamland este un proiect de artă fotografică unde am îmbinat părți ale realului cu părți ale irealului folosind tehnici de manipulare foto pentru a avea ca rezultat fotografii din altă lume , din vis. În proiectul acesta am fost inspirat de filmele fantastice create de „DC Universe”, unde totul este posibil , de aceea am transformat pozele în scene ireale. Lucrând la acest proiect am simțit doar inspirație și fericire știind că la fiecare fotografie sunt sute de idei și variante care pot fi transpuse pe ele”.

Se mai impune o singură precizare. Îl aşteptăm pe Eduard Venczel cu o a doua personală, un vernisaj la care să fim prezenţi în număr cât mai mare.

Demostene ŞOFRON