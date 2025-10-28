EVENIMENT

Pompier clujean, aplaudat în formație pentru o intervenție salvatoare în timpul liber

28 octombrie 20250 commentarii

Un tânăr pompier clujean a fost aplaudat luni dimineață în fața formației pentru curajul și spiritul civic demonstrate în timpul liber, când a salvat viața unui bărbat aflat în stop cardio-respirator.

Soldatul Sebastian Popa, din cadrul ISU Cluj, a fost felicitat de locotenent-colonelul Marius Cernat, adjunct al unității, și de colonelul Călin Stroe, șeful Centrului Operațional, în semn de apreciere pentru gestul său exemplar. De asemenea, a fost remarcat și sprijinul acordat de paramedicul Ciprian Iconar, care l-a îndrumat și susținut pe colegul său mai tânăr în dezvoltarea profesională.

Incidentul a avut loc în weekend, când pompierul, aflat în timpul liber, a intervenit după ce un bărbat a fost găsit în stop cardio-respirator, căzut într-o fântână. Tatăl lui Sebastian Popa a reușit să scoată victima, iar tânărul salvator a aplicat imediat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale. Datorită promptitudinii și cunoștințelor sale, viața bărbatului a fost salvată.

„Pompierii cu experiență au un rol important în formarea viitoarei generații de salvatori, dincolo de pregătirea specifică și permanentă”, au transmis reprezentanții unității, subliniind importanța solidarității și a intervenției rapide în situații-limită.

Gestul lui Sebastian Popa a fost primit cu aplauze și recunoștință din partea colegilor săi, fiind un nou exemplu al devotamentului pompierilor care, chiar și în afara orelor de serviciu, sunt pregătiți să salveze vieți.

 

