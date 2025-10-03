EVENIMENT

Polițiștii din Dej, razie la transportatorii de lemne

3 octombrie 20250 commentarii

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dej au desfășurat pe 30 septembrie acțiuni pentru prevenirea și combaterea tăierii, transportului, depozitării și comercializării ilegale a materialului lemnos în municipiul Dej și în comunele arondate.

În urma verificărilor, au fost constatate patru contravenții silvice, iar sancțiunile aplicate însumează 6.000 de lei, conform Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. De asemenea, polițiștii au dispus confiscarea a 0,88 metri cubi și respectiv 3,57 metri cubi de lemn de foc, cu o valoare estimată de aproximativ 1.500 de lei. Materialul a fost predat în custodia ocoalelor silvice din Dej și Gherla.

Exemple semnificative

  • În municipiul Dej, în jurul orei 12:30, un transport de lemn de foc însoțit de un aviz valabil a fost verificat, iar în urma măsurătorilor s-a constatat o diferență de volum de 1,42 metri cubi față de cantitatea înscrisă în documente. Polițiștii au aplicat o amendă de 2.000 de lei, iar cantitatea suplimentară a fost confiscată și predată Ocolului Silvic Dej.
  • Tot în Dej, un alt transport a prezentat o diferență de 2,15 metri cubi de lemn față de documentele însoțitoare. Materialul suplimentar a fost confiscat, iar sancțiunea contravențională a fost de 2.000 de lei.
  • În comuna Panticeu, polițiștii au depistat 0,88 metri cubi de cherestea transportată fără documente legale de proveniență și însoțire. Și în acest caz, amenda aplicată a fost de 2.000 de lei, iar materialul lemnos a fost reținut pentru confiscare.
  • Într-un alt caz, deși documentele erau valabile, nu a fost asigurată conexiunea permanentă de date până la destinația transportului, ceea ce a atras aplicarea unei sancțiuni contravenționale de 2.000 de lei.

Polițiștii atrag atenția asupra respectării legii în domeniul silvic și subliniază că astfel de acțiuni au rolul de a proteja pădurile și de a preveni infracțiunile și contravențiile silvice.

 

