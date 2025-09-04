INTERNE

Polițist din Cluj, reținut pentru tâlhărie

4 septembrie 20250 commentarii

Un polițist din Cluj a fost reținut pentru tâlhărie după ce ar fi agresat o tânără cu care întreținuse relații sexuale contra cost iar apoi i-a sustras banii.
Potrivit IPJ Cluj, dimineața zilei de 3 septembrie a.c., în jurul orei 08:30, o tânără de 21 de ani a apelat serviciul de urgență 112, sesizând faptul că, în noaptea precedentă, ar fi fost agresată fizic de un bărbat, în timp ce se afla într-un imobil din localitatea Florești.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești. Din primele cercetări a reieșit că între tânără și un bărbat în vârstă de 43 de ani ar fi avut loc un raport sexual consimțit, în schimbul unei sume de bani. Ulterior, acesta ar fi agresat-o și i-ar fi sustras banii.

Tânăra a fost condusă la sediul poliției, unde a depus o plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Bărbatul a fost identificat, reținut pentru 24 de ore și depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Conform informațiilor transmise de IPJ Cluj, agresorul este angajat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. Acesta își desfășura activitatea într-un compartiment care nu are legătură cu activitățile judiciare, întrucât în anul 2021 a fost cercetat într-un alt dosar penal.

IPJ Cluj a transmis, printr-un comunicat de presă, că se delimitează ferm de astfel de comportamente, subliniind angajamentul instituției pentru aplicarea corectă a legii și menținerea standardelor etice. De asemenea, au fost dispuse verificări interne cu privire la cazul semnalat..

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Arestat preventiv după ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului

Autoturism furat în Dej, recuperat de polițiști în aceeași zi. Autorii, reținuți pentru 24 de ore

Bilanț final al accidentului de pe dealul Dumbrava

Un clujean și-a omorât soția iar apoi s-a sinucis

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.