EDITORIAL

Poezia care vindecă amnezia lumii

29 octombrie 20250 commentarii

La o primă lectură, Grădinile Neumarkt și alte poeme (Fractalia, 2020) de Bogdan Tiutiu pare un volum despre natură, despre reîntoarcerea la un ritm firesc, organic, aproape arhaic. Dar, la o privire mai atentă, descoperi că poezia turdeanului nu e o simplă resuscitare a imaginarului rural, ci o formă de transcendență lucidă, o încercare de a recupera armonia dintre om și univers, dintre trup și spirit, dintre amintire și prezent.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

O istorie întârziată care începe cu un epilog: Am înfrânt!

Ministrul afacerilor europene

Cine suntem?

Se umflă în pene cotcodacul de la Budapesta cea fatidică

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.