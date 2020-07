PNL continuă racolările de la PSD în județul Cluj

Primarul comunei Ceanu Mare, Liliana Moldovan a anunțat că părăsește PSD și că la viitoarele alegeri locale va candida pentru un nou mandat din partea PNL. Edilul a spus că a luat această decizie pentru a face parte dintr-o echipă adevarată care dorește să sprijine comuna Ceanu Mare și să susțină proiectele în scopul dezvoltării comunității de aici.

Liliana Moldovan susține că nu are nimic personal cu foștii ei colegi social democrați, însă spune că în timp s-a dovedit că mulți dintre ei doresc numai funcții și că sunt mai puțin interesați de soarta celor care i-au votat în 2016.

„Dragi locuitori ai comunei Ceanu Mare, cred că a venit momentul să vă anunț oficial că la următoarele alegeri locale voi candida din partea PNL. Această decizie a fost luată în urma a numeroase discuții pe care le-am avut cu colegii din Consiliul local și cu foarte mulți dintre dumneavoastră. Doresc să vă aduc la cunoștință că mi se pare firesc să fac parte dintr-o echipă adevărată care dorește să ne sprijine și să ne susțină proiectele în scopul dezvoltării comunității noastre. De asemenea, vreau să fac precizarea că nu am nimic personal cu foștii colegi din PSD, dar în timp s-a dovedit că mulți dintre dânșii doresc numai funcții fiind mai puțin interesați de soarta celor care i-au votat în 2016. Scopul meu și a echipei mele este de a sprijini oameni care doresc la rândul lor să ne sprijine în dezvoltarea comunei noastre și așa cum am mai spus de nenumărate ori să trăim cu toții decent. Vă mulțumesc dragi cenani că ați avut încredere în mine cum și eu am avut și voi avea încredere în dumneavoastră că veți face în continuare alegerea potrivită pentru a duce la bun sfârșit proiectele care acum sunt în derulare și pentru accesarea în continuare a multor proiecte noi pe care vi le voi prezenta și dumneavoastră.

În acest moment, datorită situației critice în care ne aflăm, datorită numărului foarte mare de persoane infectate cu acest virus care ne-a dat tuturor viața peste cap, eu personal nu cred că vor fi alegeri la data stabilită, respectiv 27 septembrie, dar, indiferent de data la care ele vor avea loc, am considerat că este necesar să aveți și dumneavoastră cunoștință de aceasta decizie. Vă doresc multă sănătate, să avem grijă și respect unii față de alții și să sperăm că vom trece cu bine cu toții peste această încercare. Doamne ajută! Cu stimă primar Moldovan Liliana!”, a anunțat Liliana Moldovan.

Precizăm că în ultima perioadă, PSD a pierdut la Cluj mai mulți primari. Printre ei se numărăr primarul municipiului Turda, Cristian Matei și primarul municipiului Dej, Costan Morar. De asemenea, potrivit unor informații din PNL, în perioada următoare urmează ca și alți primari PSD din județul Cluj să-și anunțe trecerea la PNL.

C.P.