Ploaia nu i-a împiedicat pe clujeni să ajungă la terasele din oraş

REPORTAJ Articol scris in EVENIMENT

După aproape trei luni în care oraşul părea pustiu, începând de luni, când s-au redeschis terasele, lucrurile au început să se schimbe, iar ploaia şi vremea nu tocmai frumoasă nu i-au oprit pe clujeni să-şi reia vechile obiceiuri.

Nicu, patronul unui local de la Sala Polivalentă, este încântat că a putut să-şi redeschidă localul, chiar dacă, deocamdată, numai terasa este accesibilă. El spune că a primit telefoane de rezervare încă din week-end, iar luni dimineaţa, la ora deschiderii, a avut deja câţiva clienţi. „Am luat toate măsurile pentru respectarea normelor impuse. Oamenii sunt chiar cuminţi, respectă măsurile şi acceptă să le luăm datele şi numerele de telefon, aşa cu prevăd normele. A venit să servească masa şi unul dintre sportivii de la cluburile care au contract cu noi”, spune el. La ora amiezii, în ciuda vremii capricioase, mai multe de jumătate dintre mese erau ocupate. „Nu contază la ce distanţă stăm unul de celălat, important e că putem să bem o cafea sau o bere la terasă”, spune Sergiu, unul dintre clujenii care şi-a reluat obiceiul de a-şi bea acolo cafeaua.

Animaţie „potolită” în centru

Nu toate tersasele din zona centrală erau deschise ieri. La un local de pe strada Potaisa, mesele şi scaunele erau încă adunate lângă perete. În schimb, vis-a-vis de clădirea în care a funcţionat Liceul de Muzică, era forfotă. Dora administrează unul dintre localurile din zonă şi spune că totul decurge fără probleme. „Deşi a plouat aproape tot timpul, am avut clienţi încă de dimineaţă. Oamenii sunt încântaţi că pot reveni pe terasă, iar noi am distanţat mesele la doi metri una de cealaltă şi aveam dezinfectanţi”, spune Dora.

Fonduri europene pentru sectorul HORECA

„Încet – încet, lumea a început să vină. Acum e cam ca într-o duminică după-amiaza, când sunt clienţi, dar foarte mulţi, deoarece oamenii se pregătesc totuşi pentru serviciul din ziua următoare”, spune Radu, patronul unui local de lângă Casa Matei. „Măsurile de sprijin luate până acum sunt chiar bine-venite, însă poate că o parte dintre fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană ar putea fi direcţionate spre unităţile din sector, care au avut mult de suferit în această perioadă”, spune el.

În cartiere – ca în centru

Şi clujenii din cartierul Zorilor se bucură să socializeze altundeva decât acasă. La orele amiezii, o terasă din zona Pasteur era plină, toate mesele fiind ocupate. La câțiva metri mai încolo, o altă terasă, cândva plină la orele amiezii, își mai așteapta clienții. „Merg să mă văd cu nişte prieteni. Am așteptat cu nerăbdare să se deschidă măcar terasa, după atâta izolare și stat acasă. În sfârşit, putem ieși în oraş”, spune Mihai, un clujean cam la 40 de ani, care se grăbea să se întâlnească.

Până la urmă, după atâta aşteptare, aşa cum este normal, clujenii au început să se bucure de o cafea, o bere sau un prânz gătit altundeva decât în propria bucătărie.