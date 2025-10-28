DIVERSE

Platforma BD 2025 – Arta ca exercițiu de reziliență colectivă

28 octombrie 20250 commentarii

Cluj-Napoca găzduiește, între 27 și 31 octombrie 2025, o ediție specială a Platformei BD – Comunități în dialog, un eveniment dedicat artei secvențiale și storytellingului interdisciplinar, care aduce laolaltă artiști, studenți, profesori și publicul larg într-un demers comun de reflecție, creativitate și solidaritate culturală.

După succesul primei ediții a Festivalului Internațional de Bandă Desenată, Ilustrație și Animație – Platforma BD, organizat în noiembrie 2024, Asociația ArtiViStory continuă explorarea potențialului benzii desenate ca limbaj vizual și instrument de dialog între comunități. Ediția din acest an, intitulată „Comunități în dialog – Storytelling. Apărare și reziliență”, propune o abordare mai intimă, concentrată pe procese educaționale și colaborative, în care accentul cade pe conexiuni, experiment și reflecție colectivă.

Storytelling ca formă de apărare și reconstrucție

Tema centrală a ediției, „Storytelling – Apărare și reziliență”, își găsește inspirația în realitățile contemporane marcate de crize suprapuse – sociale, economice, de mediu sau de sănătate – și pleacă de la ideea că poveștile vizuale pot deveni instrumente de înțelegere, vindecare și coeziune. În viziunea organizatorilor, „apărarea” reprezintă protejarea simbolică a comunităților și a identității culturale, iar „reziliența” desemnează capacitatea acestora de a se adapta și de a se reconstrui prin creație și dialog.

„Prin intermediul artei secvențiale și al colaborării interdisciplinare, ne dorim să aducem împreună artiști, profesori, studenți și comunitatea locală într-un exercițiu colectiv de imaginație și reziliență. Platforma BD 2025 propune un cadru de dialog și experiment, în care procesul creativ contează mai mult decât produsul final”, declară Alice Iliescu, președinte al Asociației ArtiViStory și inițiator al proiectului.

Ateliere în spații alternative: de la cafenele la parcuri

Pe parcursul a patru zile (27–30 octombrie), o serie de facilitatori din domenii diferite – printre care Andrada Crișan, Daniela Dumulescu, Oana Mateescu, Silviu Aldea, Camelia Sisak, Alexandra Onișor, Raluca Lupan, Horea Avram, Alice Iliescu & Adrian Buda, Corina Rotar & Anamaria Tomiuc – vor coordona ateliere interdisciplinare în diverse spații neconvenționale din Cluj-Napoca: cafenele, galerii, parcuri, spații pentru tineret sau hub-uri creative.

Fiecare atelier va reuni grupuri mixte de studenți din universități diferite, încurajând colaborarea între arte vizuale, științe sociale, arhitectură, muzică, film și design. Alegerea acestor spații alternative urmărește să elimine granițele dintre mediul academic și comunitate, aducând arta mai aproape de viața cotidiană.

Follow-Up Session: dialog între artiști, studenți și public

Pe 31 octombrie, între orele 10.00 și 15.30, va avea loc Follow-Up Session, o zi de concluzii, prezentări și discuții interdisciplinare care va reuni facilitatori, participanți și publicul larg. Printre invitați se numără cercetători și profesioniști din zona culturală și academică, precum Mara Rațiu, Claudiu Gaiu, Miki Braniște, Maria Drăghici, Alina Apostu și Rarița Zbranca.

Evenimentul va include prelegeri, dezbateri despre storytellingul vizual și prezentări ale proceselor creative dezvoltate în cadrul atelierelor, oferind o imagine de ansamblu asupra modului în care arta poate deveni un catalizator al rezilienței și dialogului comunitar.

Parteneriate și colaborări interdisciplinare

Platforma BD – Comunități în dialog este organizată de Asociația ArtiViStory, în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai (prin mai multe facultăți și departamente), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, UNATC București, precum și cu parteneri culturali și spații independente precum Zbor Hub, Atelier Cafe, Meron Gallery, Opera Română, Create Act Enjoy, Centrul Cultural Clujean și alții.

Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, prin programul de finanțări nerambursabile destinate sectorului cultural independent.

O comunitate artistică în creștere

Înființată în 2023, Asociația ArtiViStory reunește artiști, curatori, cercetători și profesioniști din domenii interdisciplinare care explorează, prin arta secvențială, teme sociale și comunitare. Platforma BD s-a conturat astfel ca un spațiu de întâlnire între artă, educație și implicare socială – o rețea de dialog în continuă expansiune.

Prin ediția din 2025, ArtiViStory propune o reflecție asupra rolului artei în construcția rezilienței colective și asupra modului în care poveștile – vizuale sau narative – pot deveni scuturi simbolice împotriva fragmentării și indiferenței. La intersecția dintre artă, educație și cetățenie culturală, Platforma BD își confirmă statutul de laborator de idei și comunități în mișcare.

 

