Planurile liderului USR Cluj în noua sesiune parlamentară

1 septembrie 20250 commentarii

Liderul USR Cluj, deputatul Oana Murariu a anunțat că va acționa în noua sesiune parlamentară pentru adoptarea mai multor proiecte legislative pe care le-am inițiat și care se află deja în procedură parlamentară. „Vorbim de proiecte a căror adoptare ar avea un impact pozitiv și concret pentru oameni, de la eficientizarea Justiției, combaterea traficului de persoane, susținerea antreprenorilor, reforma administrativă și a pachetului de legi ”Ne ținem medicii în țară”. Alături de aceste inițiative aflate deja în procedură parlamentară voi continua și în noua sesiune să depun cel puțin o nouă inițiativă legislativă în fiecare lună și am lucrat deja la mai multe proiecte pe care le voi înregistra în această toamnă. Vorbim de noi proiecte atât pe zona de Justiție, având în vedere că sunt membră a Comisiei juridice, cât și pe coordonata îmbunătățirii cadrului legal privind malpraxisul medical, în completarea altor modificări pe care le-am propus deja în acest sens. Voi prezenta public mai multe informații despre toate aceste proiecte în perioada următoare”, a punctat deputatul Oana Murariu.

