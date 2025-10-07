SĂNĂTATE

Peste 9.000 de apeluri la serviciul ALOPEDI în primele nouă luni ale anului

7 octombrie 20250 commentarii

Serviciul de telemedicină pediatrică ALOPEDI 0364-917, gestionat de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, a fost apelat de peste 9.000 de părinți în primele trei trimestre ale anului 2025. Potrivit datelor centralizate de Consiliul Județean Cluj, o treime dintre solicitări au venit din afara județului.

„Faptul că atât de mulți părinți au încredere în sfaturile și recomandările medicale prompte ale specialiștilor care deservesc ALOPEDI, serviciul nostru non-stop de telemedicină fiind tot mai cunoscut și în afara județului Cluj, ne bucură și ne responsabilizează și mai mult. E important să reamintim părinților că serviciul de call center pentru urgențe pediatrice este disponibil 24 de ore din 24, șapte zile din șapte”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Recomandări medicale pentru îngrijirea la domiciliu

Din totalul de 9.064 de apeluri, peste 70% s-au finalizat cu recomandări care au permis îngrijirea copiilor acasă, părinții fiind instruiți în privința semnelor care necesită consult medical ulterior. Aproximativ 8% dintre cazuri au impus un consult medical imediat, iar în 13 situații a fost nevoie de intervenția la domiciliu a echipajelor de urgență. Totodată, aproape 2.000 de copii au fost direcționați către medicul de familie pentru evaluare a doua zi.

Cele mai frecvente motive de apel

Febra rămâne principalul motiv pentru care părinții apelează linia ALOPEDI (25,51% din cazuri), urmată de vărsături și diaree. Specialiștii subliniază însă că mulți părinți solicită informații și despre îngrijirea copilului sănătos sau modul corect de administrare a tratamentelor prescrise anterior.

Medicii care asigură permanența serviciului reamintesc părinților importanța comunicării cu personalul medical curant: „Recomandările privind îngrijirea la domiciliu ar trebui explicate și reamintite de fiecare dată, pentru ca părinții să poată gestiona corect starea copilului.”

 

