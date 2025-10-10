INTERNE

Peste 60 de mașini de la sat, au trecut prin„BLITZ-ul” polițiștilor

10 octombrie 20250 commentarii

Polițiștii din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Turda, împreună cu polițiști din cadrul Biroului Rutier Turda, au desfășurat, în data de 9 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00–12:00, o acțiune de tip „BLITZ” în comunele arondate secției, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor care afectează siguranța persoanelor, precum și siguranța circulației rutiere, anunță reprezentanții IPJ Cluj. În urma instituirii mai multor filtre rutiere, au fost verificate 62 de autovehicule și aproximativ 80 de persoane, iar ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 20.000 de lei, potrivit polițiștilor. Dintre acestea, 37 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcări ale privind circulația pe drumurile publice, cele mai multe vizând depășirea regimului legal de viteză. Totodată, au fost reținute un permis de conducere pentru viteză excesivă, un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare.

T.S.

