RELIGIE

Peste 580 de bolnavii de cancer, care au pierdut lupta cu boala, comemorați la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca

9 noiembrie 20250 commentarii

Cei 582 de pacienți bolnavi de cancer în stadiu avansat, care au fost îngrijiți în ultimul an, din noiembrie 2024 – noiembrie 2025, la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, și care au pierdut lupta cu boala, au fost comemorați sâmbătă, 8 noiembrie 2025, chiar în ajunului prăznuirii Sf. Ierarh Nectarie, octrotitorul spiritual al centrului, potrivit Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. În total, în perioada amintită, la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” au fost internați 800 pacienți, iar de la deschiderea acestuia, din anul 2013, peste 7.800 de pacienți cu boli cronice progresive, indiferent de etnie, statut social sau confesiune, au primit, în mod gratuit, asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială. 

Rugăciuni și în memoria ctitorului centrului, episcopul Vasile Flueraș

Citând aceeași sursă, sâmbătă seara,în curtea așezământului, ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba parastasului pentru toți pacienții care au pierdut lupta cu boala, precum și pentru episcopul Vasile Flueraș, ctitorul centrului. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama; protopopul de Cluj-Napoca, preotul Alexandru Constantin Ciui; directorul unității medico-sociale, preotul dr. Bogdan Chiorean; coordonatorul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară, preotul Lorand Emanuel Komives.

 

Să răscumpăram vremea, fiind buni

În cuvântul său de învățătură, ÎPS Andrei a vorbit despre efemeritatea vieții, recitând din poezia „Trenul vieții” de Traian Dorz „Ne-am adunat să ne rugăm pentru cei morți ca D-zeu să le facă parte de odihnă în împărăția sa. Sufletul nostru suferă, legăturile cu ei fiind foarte multe. Mulții dintre ei au plecat prea devreme din această lume. De fapt suntem conștienți de efemeritatea vieții lor și a noastră.  (…) Sf. Apostol Pavel în Epistola către evrei, capitolul 13, subliniază un lucru pe care-l simțim și noi. „N-avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie”. Gândindu-se la această afirmație, poetul Traian Dorz a scris o poezie, „Trenul vieții”: „Vine-odată însă vremea,/Să ne coborâm şi noi./Ce n-am da atunci o clipă,/Să ne-ntoarcem înapoi?/Dar pe când, privind în urmă,/Plângem timpul ce-a trecut,/Sună goarna veșniciei:/Am trăit şi n-am ştiut”. De asemenea, ÎPS Andrei a sfătuit „să răscumpăram vremea, fiind buni”, „Atâta vreme cât trăim, să fim buni cu cei din jurul nostru, să facem voia lui D-zeu, pentru ca atunci când vine clipa, pe care n-o știm, să ne găsească pregătiți”.

Plăcut lui D-zeu, să te gândești la cei dragi adormiți

Despre eveniment, ierarhul a spus că cei prezenți s-au adunat pentru a-i pomeni pe cei care au plecat: „Bun și plăcut lucru lui D-zeu am făcut noi, gândindu-ne la cei dragi ce s-au mutat. Pe ei să-i odihnească D-zeu în Împărăția Sa, iar nouă să ne dea putere ca atâta cât mai trăim să trăim frumos, ca ceea ce facem să capete valență veșnică. Amin.”

La rândul său, părintele dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, a mulțumit ierarhului pentru prezență, angajaților și tuturor celor care au sprijinit și sprijină funcționarea centrului. Reamintim faptul că așezământulul asigură îngrijire bolnavilor de cancer, în fază terminală, deja de 12 ani. Cei care doresc să sprijine în continuare acest proiect de suflet o pot face donând în conturile Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj, asociație care se ocupă de Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca și de Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”.

Conturile puse la dispoziției sunt următoarele:

Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj

Lei: RO83BTRLRONCRT00C6603105

Euro: RO25BTRLEURCRT00C6603103

Sau prin SMS, la numărul 8845, cu textul JOY, în valoare de 2 euro.

În prezent, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 62 de proiecte și programe sociale, prin care oferă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație pentru copii și tineri, alinare pentru cei bolnavi și speranță acolo unde aceasta lipsește, potrivit Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

 

Tia SÎRCA

Sursă foto: Darius Echim & Mitropolia Clujului

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Concurs care înlocuiește admiterea la UBB pentru liceenii pasionați de fizică

  Eveniment ”Un milion de stele” la Gherla

Investiție europeană de 3 milioane lei în sănătate

Roboticienii de vârf de la „Racoviță” au fost medaliați și acasă

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.