EDUCAȚIE

Peste 50 de soiuri de struguri din colecția USAMV Cluj-Napoca prezentate, în premieră, publicului larg

1 septembrie 20250 commentarii

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală (FHADR) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca organizează în premieră în data de 5 septembrie 2025, între orele 11.00 – 17.00, la Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate expoziția de soiuri de struguri din propria colecție, anunță reprezentanții universității clujene, într-un comunicat de presă. Expoziția va cuprinde peste 50 de soiuri de struguri din colecția USAMV, iar la eveniment au fost invitați și cultivatori din Transilvania, între care se află absolvenți ai universității.

După cum precizează aceiași reprezentanți, vor avea loc prezentări ale celor peste 50 de soiuri de struguri de masă și pentru vin din Colecția Didactică a Disciplinei de Viticultură din cadrul facultății, precum și ale cultivatorilor invitați din Boju (jud. Cluj) și Târnăveni (jud. Mureș). De asemenea, participanții pasionați de domeniul viticulturii sunt încurajați să adreseze întrebări și să participe la degustările organizate în cadrul evenimentului, care se înscrie într-o paletă mai largă de cursuri sau reuniuni desfășurate în acest an pentru comunitatea clujeană.

Expoziția organizată de facultatea noastră în premieră are scopul de a prezenta publicului larg și pasionaților de viticultură roadele plantației din campusul nostru, în mijlocul orașului, unde studenții de la trei specializări – Horticultură; Peisagistică; Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole – își desfășoară activitatea. Invităm publicul să cunoască diferitele forme, mărimi, culori și arome pe care le pot avea strugurii. Soiurile prezentate sunt în diferite stadii de coacere, astfel că nu vor putea fi toate degustate, însă vom face prezentările detaliate și vom împărtăși cu drag cunoștințele noastre. Unul dintre cultivatorii invitați este absolventul nostru și acum continuă la nivel de Master, astfel că pune în practică toate cunoștințele acumulate”, a declarat Șef lucr. dr. Anamaria Călugăr, organizatorul expoziției, citând comunicatul amintit.

Partenerul principal al evenimentului este compania Summit Agro, reprezentată în cadrul expoziției de Ing. Călin Cosma. Între soiurile care vor fi prezentate în expoziție se vor afla Cardinal, Victoria, Paula, Augusta, Gelu, Muscat Perla de Csaba, Perla de Zala, Corinth, Arkadia, ⁠Preobrazhenie, ⁠Landysh, ⁠Cotton Candy, Gold Finger, ⁠Talisman, Prezentabil, Veles, Muscat Bleu, Zieger, Pamiati, Ucitelia, Early, Gourmet, Joy Seedless, Heliodor Seedless etc, alături de soiuri de struguri de masă obținute la actuala Stațiune de Cercetare Horticolă a universității, în perioada în care se numea Stațiunea Palocsay: Napoca, Timpuriu de Cluj sau Someșan.

Vor fi prezentate publicului și soiuri de struguri de la Stațiunea Vinea Apoldia Maior, din care se produc, la Apoldu de Sus (jud. Sibiu), vinurile din colecțiile USAMV Cluj-Napoca.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ziua Limbii Române: FADERE avertizează că un român din patru ar putea să nu mai vorbească limba maternă în următorii 30 de ani

Noul an bisericesc

Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Expoziție de plante carnivore la Grădina Botanică „Alexandru Borza”. Galerie foto

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.