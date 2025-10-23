Actualitate

Peste 50 de artiști vor susține Concertul de Luminație de la Cluj-Napoca

23 octombrie 20250 commentarii

Peste 50 de artiști vor susține pe, 1 noiembrie 2025, Concertul de Luminație în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, anunță reprezentanții Scenei Urbane, într-un comunicat de presă. În acest fel Dcena Urbană continuă tradiția concertului, care are loc neîntrerupt în Cluj-Napoca din anul 2015, în acest an, ajungând la cea de-a unsprezecea ediție.

Concertul cu tema Requiem (Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo), de Johann Michael Haydn, va avea loc în Cimitirul Central – Házsongárd din Cluj-Napoca (intrarea dinspre strada Avram Iancu), pe 1 noiembrie, de la ora 18:30. În total, pe scena amenajată în Cimitirul Central vor urca peste 50 de artiști, soliști, balerini și instrumentiști. Citând comunicatul, coordonatorul Scenei Urbane, arh. Daniela Maier, afirmă: ”De peste un deceniu ne strângem laolaltă în Cimitirul Central pentru a comemora viețile celor plecați dintre noi prin intermediul muzicii. Concertul de Luminație a devenit o tradiție la noi în oraș și an de an sunt mii de oameni care ni se alătură în cadrul acestui eveniment. În 2025, propunem publicului Requiem (Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo), de Johann Michael Haydn, fratele lui Joseph Haydn. De altfel, Johann Michael Haydn are și o legătură cu țara noastră: el a fost violonist și apoi domcapelmaistru al Catedralei din Oradea. Requiem-ul este o lucrare de o sensibilitate aparte pe care Scena Urbană o va aduce în prim plan cu această ocazie”.

La ediția din acest an, soprana Sonia Ilincăi, mezzosoprana Anamaria Archiudean, tenorul Nicolae Ilincăi și bas-baritonul Claudio Zahan, acompaniați de corul și orchestra ”Claudiopolis”, dirijată de Vlad Eniu, vor interpreta Requiem (Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo), de Johann Michael Haydn. Distribuția va fi completată de balerinii: Anastasia Burada, Alexandra Nuna, Camelia Rațiu, Anamaria Shevchenko, Delia Ianc, Florin Ianc, Alex Moldovan, Marc Ambruș și Mihai Pop. De asemenea, la concert va participa corul și orchestra Claudiopolis (28 de coriști și 24 de instrumentiști). Dirijor și aranjamente muzicale: Vlad Eniu; coregraf: Vlad Sebastian; regizor: Ina Hudea; coordonator proiect & scenograf: arh. Daniela Maier..

Și la ediția din acest an, voluntarii și partenerii Scenei Urbane vin în ajutorul celor care nu se pot deplasa la cimitir de Luminație. Aceștia pot solicita ajutor pentru curățarea locurilor de veci ale celor trecuți în neființă scriind la infoscenaurbana@gmail.com, până în 26 octombrie 2025. Concertul este organizat de Scena Urbană, alături de corul și orchestra Claudiopolis dirijate de Vlad Eniu, regizor Ina Hudea, cu susținerea Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca și în parteneriat cu Claudiopolis Youth Orchestra, Iulius Mall și Add PR.

T.S.

