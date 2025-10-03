INTERNE

Peste 40 de mașini, verificate în trafic la Gherla

3 octombrie 20250 commentarii

Peste 40 de autovehicule au fost verificate de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, care au desfășurat la data de 1 octombrie 2025 o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează siguranța persoanelor, precum și siguranța circulației rutiere, anunță reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj. Activitățile s-au desfășurat pe raza comunelor arondate Secției 7 Poliție Rurală Gherla.

După cum au transmis aceiași reprezentanți, în cadrul acțiunii au fost legitimate 47 de persoane, verificate peste 40 de autovehicule și aplicate unsprezece sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 1.800 de lei, toate pentru abateri privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii clujeni informează că au fost reținute trei certificate de înmatriculare, un permis de conducere, un set de plăcuțe de înmatriculare și s-a instituit măsura sechestrului asupra a două autovehicule. De asemenea, polițiștii au efectuat zece testări cu aparatul etilotest, una dintre acestea având rezultat pozitiv, fiind constatată o infracțiune la regimul rutier. Citând aceleași surse, în cursul acțiunii, polițiștii au identificat, pe raza localității Borșa, o persoană minoră plecată voluntar, iar, în baza unui mandat european, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, emis de Judecătoria Dej, la sediul unei societăți comerciale de pe raza comunei Mintiu Gherlii Cu această ocazie, a fost identificat un utilaj, sustras de pe teritoriul Belgiei, fiind ridicat de polițiști și transportat la sediul Poliției municipiului Gherla, unde a fost sigilat. 

T.S.

sursă foto: IPJ Cluj

