Peste 350 de elevi și studenți, sprijiniți de UTCN să nu părăsească școala

27 octombrie 20250 commentarii

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) anunță lansarea proiectului „Puntea către Succes”, care constă în măsuri și activități remediale pentru prevenirea abandonului în educație. Astfel, un număr de 351 de elevi și studenți vor fi sprijiniți pentru a-și continua și finaliza studiile. Proiectul amintit este finanțat prin programul Educație și Ocupare, dedicat prevenirii părăsirii timpurii a școlii și a creșterii accesului grupurilor dezavantajate la educație.

Proiectul are ca obiectiv general promovarea accesului la educație de calitate, prin acordarea de sprijin în vederea absolvirii pentru 351 de persoane, elevi de liceu și studenți ai UTCN, prin măsuri de tip punte în vederea facilitării tranziției la studiile universitare, măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar, subvenții pe o perioadă de nouă luni, precum și prin asigurarea măsurilor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități, transmit reprezentanții UTCN.

Grupul țintă al proiectului este format din 351 de persoane, dintre care 180 elevi de liceu și 171 studenți ai UTCN. „Prin activitățile propuse în cadrul proiectului – respectiv măsuri de tip punte pentru tranziția la studiile universitare, programe de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate, dar și măsuri dedicate accesibilizării educației persoanelor cu dizabilități la nivelul UTCN – proiectul își propune să sprijine participanții în dobândirea competențelor necesare continuării parcursului educațional și finalizării studiilor, prin absolvirea anului de studiu și, ulterior, obținerea unei diplomei. Printre rezultatele previzionate în urma implementării proiectului „Puntea către Succes” se numără creșterea ratei de absolvire a elevilor și studenților din grupuri dezavantajate, dezvoltarea competențelor necesare tranziției către învățământul superior, reducerea abandonului universitar și asigurarea accesibilizării procesului educațional pentru studenții cu dizabilități prin tehnologii și servicii de consiliere dedicate”, potrivit acelorași reprezentanți.

Valoarea totală a proiectului este de 6.175.222,37 lei, din care 6.051.717,91 lei reprezintă valoarea nerambursabilă primită de la Uniunea Europeană (98%), iar 123.504,46 lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului (2%). Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu luna august 2025, până în luna iunie 2028.

T.S.

