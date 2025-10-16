INTERNE

Peste 250 de incendii la locuințe, stinse de pompieri. Ce recomadă ISU Cluj pentru sezonul rece

Pompierii clujeni au desfășurat până în prezent, în acest an, peste 20.000 de intervenții, iar, începând cu această perioadă, când scade treptat temperatura, se confruntă cu o creștere a numărului de incendii produse la locuințe, a anunțat inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Avram Iancu” al Județului Cluj, colonel Gabriel Drînda, în cadrul conferinței de presă, organizată joi, 16 octombrie 2025, la sediul instituției.

Numai în acest an, pompierii au intervenit la peste 250 de incendii produse în clădirile de locuințe, dintre acesta aproape 60 au avut drept cauză probabilă de incendiu coșul de fum necurățat sau deteriorat, iar aproximativ 170 de incendii produse în locuințe au avut drept cauză defecțiunile sau improvizațiile electrice. Șeful ISU Cluj a tras un semnal de alarmă deoarece aceste incendii din locuințe nu produc doar pagube materiale, ci pot duce și la pierderi de vieți omenești. În acest sens, a amintit situația tragică din localitatea Mărgău, de săptămâna trecută, unde un bărbat a fost surprins de un incendiu în interiorul casei, nemaiputând fi salvat, în ciuda eforturilor depuse de pompierii clujeni.

Pentru a preveni astfel de tragedii, șeful ISU a îndemnat cetățenii, mai ales pe cei din mediul rural, să verifice cu grijă sobele sau șemineele, canalele și coșurile de evacuare a fumului pentru ca acestea să nu prezinte defecțiuni care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere. Acesta a mai recomandat cetățenilor să nu introducă în sobă lemne cu lungime mai mare decât focarul, să nu lase ușa de la focar deschisă, să evite supraîncălzirea sobei și să supravegheze copii aflați în încăperi în care funcționează astfel de mijloace de încălzire.

Totodată, șeful ISU Cluj a subliniat că numeroase incendii mai pot fi produse de către instalarea defectuoasă sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice pe combustibil gazos, acestea trebuind instalate de personal autorizat și verificate periodic. Altă cauză frecventă în producerea incendiilor este exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire, de aceea este indicată verificarea aparatelor și evitarea improvizațiilor electrice.

În cadrul conferinței, locotenent-colonel Cosmin Șerbu, desemnat șef al Serviciului Pregătire pentru Intervenții și Reziliența Comunităților, a prezentat o parte din activitățile pompierilor clujeni dedicate Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului la Dezastre. Acțiunile pompierilor au fost adresate copiilor, adolescenților, părinților și cadrelor didactice scopul fiind acela de a proteja populația în fața dezastrelor de diferite feluri. Pompierii au fost prezenți în școlile clujene și au susținut lecții deschise pentru un număr de 600 de elevi care au avut ca obiectiv deprinderea modului de comportare înainte, pe timpul și după producerea unor evenimente sau situații de urgență.

