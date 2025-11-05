SĂNĂTATE

Peste 24.000 de persoane vulnerabile economic, acces la screening pentru depistarea cancerului colorectal

5 noiembrie 20250 commentarii

Persoanele cu venituri foarte mici din județele Cluj, Satu-Mare, Sălaj, Bistrița, Maramureș și Bihor vor avea acces gratuit la screening pentru depistarea precoce a cancerului colorectal și a bolilor hepatice cronice. Astfel, peste 24.00 de persoane vor putea face screening pentru depistarea cancerului colorectal și alte 14.504 de persoane vor fi testate pentru infecțiile cu virusurile hepatitice B și C. Anunțul a fost făcut de managerul Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie (IRGH) „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, dr. Mihai Mleşniţe, miercuri, 5 noiembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă, cu prilejul lansării proiectelor ROCCAS 4 NV și LIVE(RO) 4 NV. La eveniment au mai participat prof. univ. dr. Marcel Tanțău și  prof. univ. dr. Zeno Spârchez de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Cele două proiecte vor fi derulate de către IRGH, Spitalul Clinic CFR Cluj-Napoca și Spitalul Județean de Urgență Satu-Mare și se vor adresa persoanelor vulnerabile economic din cele șase județe din nord-vestul  țării. Astfel, în cadrul proiectul ROCCAS 4 NV, prin programul de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal vor fi informate peste 30.000 de persoane din grupuri vulnerabile, vor face screening 24.156 de persoane și se vor efectua 1.328 de colonoscopii. Proiectul se va desfășura pe parcursul a patru ani, are o valoare totală de 35,6 milioane lei, fiind implementat de IRGH, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS), cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, fiind finanțat din Fondul Social European Plus.

Cancerul de colon, a doua cauză de mortalitate oncologică

În regiunea Nord-Vest cancerul colorectal reprezintă a doua cauză de mortalitate oncologică, iar vârsta medie de diagnostic este frecvent peste 60 de ani, reflectând lipsa testării sistematice a grupelor de risc (50-74 ani). În aceste sens, prof. univ. dr. Marcel Tanțău a subliniat necesitatea derulării proiectului: „În anul 1989, în România, incidența cancerului de colon era de aproximativ 15 la 100.000 de locuitori. Incidența cancerului de colon a crescut de trei ori în 35 de ani, dar genetica poporului român este aceeași. Ce s-a întâmplat în acest timp? Sunt mulți factori care au conlucrat. (…) Cancerul de colon este a doua cauză de mortalitate în zona noastră”. În opinia medicului clujean, creșterea cazurilor de cancer de colon este influențată de alimentație, excesul alimentar, dar și lipsa sportului din viața de zi cu zi.

Aproape 15.000 de pacienți, testați pentru hepatita B și C

De asemenea, cel de-al doilea proiect lansat miercuri la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca este LIVE(RO) 4 NV, care urmărește prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și direcționarea către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice din județele Cluj, Satu-Mare, Sălaj, Bistrița, Maramureș, Bihor. Proiectul este finanțat tot prin Fondul Social European Plus (valoare totală este  de 19,86 milioane lei) și are ca scop îmbunătățirea accesului populației vulnerabile la servicii medicale de prevenție, diagnostic și monitorizare pentru bolile hepatice cronice, printr-un amplu program regional de screening. Și la implementarea acestui proiect vor activa centrele IRGH, Spitalul Clinic CFR Cluj-Napoca și Spitalul Județean de Urgență Satu-Mare. Prin acest demers, vor fi informate și conștientizate peste 18.000 de persoane din grupuri vulnerabile; testate 14.504 persoane pentru infecțiile cu virusurile hepatitice B și C; evaluate medical 2.176 de persoane pentru stadializarea bolii, înființate și dotate cele trei centre regionale de prevenție amintite. La rândul său, prof. univ. dr. Zeno Spârchez a precizat că depistarea infecțiilor este necesară deoarece netratarea lor duce la boli hepatice cronice, precum: ciroză, cancer hepatic sau deces. În România, incidența cancerului hepatic este de 18 la 100.000 de locuitori, femeile – 10 la 100.000 de locuitori, bărbații – 30 la 100.000 de locuitori. Incidența hepatitelor cronice cu virusurile B și C se situează între 1,5-3,5 la 100.000 de locuitori. 

Tia SÎRCA

 

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Donatorii de sânge din Gherla beneficiază de reduceri la impozit

STEM Is Fun: ateliere gratuite pentru tineri

Primul laborator de biologie moleculară dedicat copiilor, lansat la Cluj

„Ecouri populare”, spectacol folcloric la Școala de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.