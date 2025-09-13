EXTERNE

Peste 20 de raniți în urma unei explozii la o cafenea din Madrid

14 septembrie 20250 commentarii

O explozie survenită sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid s-a soldat cu rănirea a 21 de persoane, dintre care trei grav, au anunţat serviciile de urgenţă, transmite agenţia Reuters.

Explozia a avut loc la ora locală 15:00 (01:00 GMT) în Vallecas, un cartier din zona central-sudică a Madridului, potrivit serviciilor de urgenţă.

Cauza exploziei nu a fost deocamdată stabilită.

