Peste 2.000 de autoturisme “verzi” vândute în primele 5 luni din 2020

Articol scris in ECONOMIE

In primele cinci luni ale anului, în România au fost vândute 2.223 de autoturisme ecologice noi, în scădere cu 0,80% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însă ponderea autoturismelor electrice şi hibride în totalul pieţei auto locale este de 5,7%, peste nivelul din intervalul similar din 2019, când aceasta se situa la 3,9%.

Datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme arată că majoritatea achiziţiilor înregistrate din categoria autoturismelor verzi sunt cele cele hibride – cu 1.640 de unităţi, în scădere cu 8,7%, în comparaţie cu primele cinci luni din anul anterior. În schimb, vânzările de autoturisme electrice au consemnat un salt de 19,5%, până la 374 de exemplare, în timp la categoria plug-in au fost înregistrate 209 unităţi, mai multe cu aproape 60%.

In topul celor mai comercializate autoturisme electrice 100%, conduce Renault – cu 136 de unităţi, urmată de BMW (55), Volkswagen (43), Nissan (34), Hyundai şi Skoda (câte 22), smart (20), Mercedes Benz (11), Jaguar şi Tesla (câte 10) şi altele (11).

Cele mai multe autoturisme hibride au fost înregistrate de Toyota – cu 1.339 de unităţi, Lexus (85), Honda (60), Ford (39), Suzuki (30), Hyundai (28), Volvo (23), Land Rover (12), Kia (9), Mini (8) şi altele (7).

In clasamentul vânzărilor de autoturisme plug-in pe primul loc se află BMW – cu 50 de exemplare, urmată de Volvo (41), Porsche (35), Mitsubishi (18), Hyundai (16), Mercedes Benz (13), Kia (9), Land Rover (7), Mini şi Volkswagen (câte 5), şi alte mărci – cu 11 unităţi.

In mai, în România, s-au comercializat 401 de autoturisme “verzi”, în creştere cu 62,34%, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, când se vânduseră 247 de unităţi.

Datele Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor relevă că aproape jumătate din totalul eco-tichetelor alocate pentru „Rabla Plus” în 2020 au fost rezervate în mai puţin de trei luni de la startul programului, iar 90% dintre cei care au accesat această facilitate au ales o maşină 100% electrică.

Rezervările eco-tichetelor puse la dispoziţie prin programul guvernamental au atins cifra de 1.225 de maşini, faţă de cele puţin peste 1.000 rezervate în perioada similară a anului precedent. Pentru acest an, Ministerul Mediului a pus la dispoziţia cetăţenilor şi firmelor din România cel mai mare buget din istoria Programului „Rabla Plus”, de 140 de milioane de lei, cu circa 45 de milioane mai mult decât în 2019, ceea ce va permite punerea pe şoselele României a până la 3.000 de maşini electrice şi hibride.

Piaţa auto din România, peste cea din Italia

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile a anunţat că, în aprilie, piaţa auto din România a devansat pieţele din Italia şi Spania. În mai, piaţa auto din România a înregistrat o contracţie de 45%, fiind înmatriculate 7.155 de autoturisme, comparativ cu 20.247 autoturisme în Marea Britanie, 99.711 de autoturisme în Italia şi 34.337 în Spania.

Pe ansamblu, înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA- Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia) au înregistrat o scădere de 56,8% în luna mai, după o cădere record de 78,3% înregistrată în aprilie.

În mai au fost înmatriculate 623.812 de autoturisme în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA, comparativ cu 1,444 milioane de unităţi, înregistrate în aceeaşi lună din 2019. Vânzările de autoturisme au înregistrat scăderi de două cifre în toate pieţele din UE, în frunte cu Marea Britanie, unde piaţa auto a înregistrat o contracţie de 89%. În pofida scăderii, nu s-a mai repetat situaţia din aprilie când în Marea Britanie a fost înmatriculat un număr egal de autoturisme cu cel din România.

In mai, vânzările Volkswagen Group au scăzut cu 56,7%, în timp ce Renault şi PSA Group au raportat un declin al vânzărilor de 53,7%, respectiv 59,7%, în toate cazurile fiind vorba de o îmbunătăţire faţă de luna aprilie.

Înmatriculările de autoturisme Dacia în UE, Marea Britanie şi ţările EFTA au scăzut cu 54%, în mai, până la 25.296 de unităţi, după o prăbuşire de 79,6% în luna aprilie până la 10.031 de unităţi. Cota de piaţă a Dacia a urcat la 4,1%, în a cincea lună a acestui an, de la 3,8% în mai 2019. Compania Dacia a fost preluată de Renault în 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.