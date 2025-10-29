EVENIMENT

Peste 190 de participanți la activitățile gratuite organizate de Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda

29 octombrie 20250 commentarii

În săptămâna 20–24 octombrie 2025, Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” din Turda a desfășurat o serie de activități cultural-educative dedicate copiilor și tinerilor, în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Școala Verde”. Peste 190 de participanți au luat parte la evenimentele gratuite organizate de instituție, care au inclus vizite ghidate, ateliere și expoziții tematice.

Pe 20 și 21 octombrie, elevii claselor I B și I A de la Școala „Avram Iancu” Turda au descoperit „Drumul cărții – De la copac la carte”, în cadrul parteneriatului „Citim, privim, descoperim”, participând 28, respectiv 26 de copii. În aceeași perioadă, clasele IX A de la Colegiul „Emil Negruțiu” și a III-a A de la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” au vizitat biblioteca, numărul participanților ridicându-se la 29, respectiv 34.

Evenimentele au continuat pe 23 și 24 octombrie, cu vizitele claselor a II-a C de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” și a II-a de la Școala Gimnazială „Teodor Murășanu”, implicând 12 și 27 de elevi. De asemenea, între 22 octombrie și 7 noiembrie, biblioteca a sărbătorit Halloween-ul printr-o expoziție de dovleci, realizată în parteneriat cu elevii clasei a III-a A de la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”.

Pe lângă aceste activități tematice, Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” a continuat să desfășoare cursuri gratuite de competențe digitale, activități în cadrul Clubului de Arte al municipiului Turda, expoziții aniversare și comemorative, precum și producția unui film documentar de educație rutieră.

„Biblioteca noastră rămâne singura instituție din zonă care organizează toate activitățile gratuit, punând la dispoziția participanților materialele necesare. Mulțumim tuturor celor care au ales să participe și vă așteptăm și pe viitor la evenimentele noastre cultural-educative!”, transmit reprezentanții bibliotecii.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

SUA retrag militarii din România

Conferinţa „Dictând în întunerec: Nicolae Iorga, conferenţiar la Radio Bucureşti şi Radio România (1929-1940)”

Culture and Well-being Forum revine la Cluj

Conferința Națională IMPAKT SUMMIT Real Estate Cluj – Traiectoria ascendentă a orașului este greu de menținut!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.