Peste 1150 de candidați vor da examenul de rezidențiat la Cluj-Napoca

3 noiembrie 20250 commentarii

Reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca informează că în data de 16 noiembrie 2025 Ministerul Sănătății organizează concursul de intrare în rezidențiat pe loc și pe post la domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. După cum arată site-ul www.rezidentiat.ms.ro, în Centrul universitar Cluj-Napoca, pentru domeniul Medicină, lista candidaților înscriși la concursul național de rezidențiat, sesiunea 16.11.2025, cuprinde un număr de 729 de candidați din cei 6.953 înscriși în total în centrele din întreaga țară.

Pentru acest domeniu cei mai mulți candidați, în număr de 2.676, s-au înscris la Centrul universitar București, în Centrul universitar Timișoara unde sunt 1.206 de candidați înscriși, apoi la Iași unde sunt 1.099 înscriși. Tot la Cluj-Napoca pentru specializarea Medicină dentară s-au înscris 222 de candidați, iar pentru Farmacie s-au înscris 207 candidați. În total, la Cluj-Napoca, vor da concursul de intrare în rezidențiat un număr de 1.158 de candidați. Pentru Centrul Cluj-Napoca, există 311 locuri disponibile pentru domeniul Medicină, 40 de locuri la Medicină dentară și 25 de locuri disponibile la Farmacie. De asemenea, la acestea se adaugă posturile scoase la concurs, publicate pe adresa www.rezidentiat.ms.ro/20251116/20251116-posturi-4.pdf. 

T.S.

sursă foto: UMF Cluj-Napoca

