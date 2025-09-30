ECONOMIE

Peste 100.000 de persoane au fost angajate în primele opt luni ale anului

30 septembrie 20250 commentarii

Un număr de 104.309 de persoane au fost integrate pe piaţa muncii, în primele opt luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), informează, luni, instituţia.

Din totalul persoanelor ocupate până la 31 august, 52.889 au peste 45 de ani, 19.626 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 8.258 au între 30 şi 35 de ani, 8.071 au între 25 şi 30 de ani, iar 15.465 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 18.681 sunt tineri NEET.

Numărul femeilor încadrate este de 49.427, iar al bărbaţilor de 54.882, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 47,39%, respectiv de 52,61%.

În funcţie de rezidenţă, 53.911 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 50.398 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (34.026), profesionale (24.904), gimnaziale (24.703), 11.793 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele opt luni ale anului, 29.652 fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Bucureşti ocupă primul loc (10.484), urmat de Iaşi (4.562) şi de Timiş (4.017).

În perioada de referinţă, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 285.628 persoane. 

