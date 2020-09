Performance Day 2020

Patru spectacole într-o singură seară!

vineri, 4 septembrie, 20. 00 * Centrul de Interes Cluj, sala ”Atrium”/etaj 4

“LUNA” de Sibi-Bogdan Teodorescu (20.00-20.30)

Performance-ul ia în seamă confruntarea dintre imagine și interpretare, precum în ireconciliabilul binom lucruri-înțelesuri. Prin repetiție și inversări de sens, lucrarea jonglează cu iluziile și cu îndoielile asupra ideilor: sunt faptele baza de la care pornesc ideile sau acestea din urmă generează faptele?

Sibi-Bogdan Teodorescu este profesor de educație vizuală la București.

”Molibdomanție” de Virginia Lupu (20. 30-21.20)

Performance-ul pornește de la un episod traumatizant din copilăria artistei și se intersectează cu ritualul cu cositor folosit pentru a elimina frica sau trauma. Acest ritual e distorsionat, iar artista transformă spațiul expozițional într-o intersecție unde toți cei prezenți își pot lăsa sau nu fricile.

Virginia Lupu este artist fotograf, stabilit la Timișoara.

“Actually, it was me” de Denisse Moise (21.20-22.20)

Spune-mi ce vezi ca să știu cine sunt. Dar cât din ceea ce vezi este construit de societate, educație, sistem politic, lupta pentru putere sau neajunsurile personale? Cât de mult ajută etichetarea pentru confortul nostru emoțional și cât îl limitează pe cel pe care îl etichetăm?

Denisse Moise (n. București) este absolventa Facultății deTeatru și TV din cadrul UBB, actorie; cv-ul artistic reține prezențe pe scene de teatru din Cluj-Napoca, București, Rm. Vâlcea; prezențe pe marele ecran (lungmetrajul ”Câteva conversații despre o fată foarte înaltă”, 2018, este doar un exemplu), apoi ateliere de specialitate cu Victor Ioan Frunză, Declan Donellan, Giorgos Zamboulakis, Bordas Atilla.

“One being-with another. The usages of intimacy in one-to-one performance” de Ana Tecar (22.20-23.00)

Performance-ul propune o experiență psiho-emoțională superlativă, unică, ireproductibilă și o discuție asupra tensiunilor relaționale care se construiesc între performer și participant. Pornind de la un dialog ”in corpore”, acest performance oferă o transformare a identităților performerului și participantului, bazată pe procesul (auto)dezvăluirii într-o coabitare în temporalitatea unui ”aici-acum”.

Participarea la evenimentul Performance Day presupune respectarea regulilor de siguranță sanitară: verificarea temperaturii și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei (la intrare), purtarea corectă a măștii de protecție, respectarea distanței de minim 2 metri impusă de organizatori prin marcaje și instrucțiuni.

Ediția din acest an a fost pregătită de artistul Alex Mirutziu, iar line-up-ul include artiști români din tânăra generație: Sibi-Bogdan Teodorescu, Virginia Lupu, Ana Tecar și Denisse Moise.

Demostene ȘOFRON