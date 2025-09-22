Pensionarii clujeni îngrijorați de liberalizarea prețurilor la alimente!

ECONOMIE

Un popor căruie îi limitezi accesul la hrană, nu poate fi coerent!

La finalul lunii spetembrie ar urma să expire plafonarea adosului comercial la alimentele de bază, care, la 1 iunie, a fost prelungită cu trei luni. Hotărârea prelungii a venit pe fondul unei discuții purtate în cadrul Coaliției. Premierul Ilie Bolojan declară că o hotârâre în acest sens se va lua în cursul săptămânii viitoare. De altfel, premierul a avut o întânire cu reprezentanții retailerilor din Asociația Marilor Rețele Comerciale din România pentru a se consulta pe tema eliminării plafonării adaosului comercial. Retailerii au transmis în timpul întâlnirii că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, deci nici cu plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, transmite Executivul. „Însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, au spus comercianții. Pe de altă parte, coaliția de guvernare este marcată de o puternică tensiune apărută din cauza faptului că PSD se opune eliminării plafonării la prețurilor la alimentele de bază, prezentând în ședința coaliției de guvernare rezultatele plafonărilor din ultimii doi ani. Potrivit analizei prezentate de social-democrați, măsurile de plafonare a prețurilor, pe utilități și pe alimentele de bază, au asigurat o scădere a inflației de la 10,3% la 4,9%.

Pansionarii clujeni sunt extrem de îngrjorați de eliminarea plafonului la adaosul comercial, considerând că redresarea deficitului bugetar se face prin reducerea cheltuielilor la ministere și marile regii și prin tăierea pensiilor speciale, nu prin liberalizarea pieței de alimente, lucru care poate duce la afectarea severă a standardului de viață al românilor.

Oamenii dau valoare unei țări, nu bugetul

Marțian Gruia, cadru didactic pensionar din Cluj Napoca, menționează că „…atunci când te atingi te prețul alimentelor, prin acceptarea liberalizării totale a pieței de profil, lucrul acesta denotă lipsă de viziune economică. Liberalizarea înseamnă va avea ca efect imediat incapacitatea noastră, a pensionarilor, de a ne asigura coșul zilnic de hrană. Este adevărat că la senectute nu mai consumi atât de mult, ca la 30 de ani, metabolisul este schimbat, dar cuvântul „liberalizare” este la ordinea zilei în guvern: liberalizare de prețuri la energie, la combustibili, la medicamente, la tot. Totul pentru refacerea bugetului, se spune. Deci domnul premier – și nu numai – își dorește un buget refăcut, dar cu ce preț? Cu prețul sănătății populației, care nu-și poate procura doza de vitamine și ingredientele minime, al îmbătrânirii premature a celor cu salarii mici, care vor fi măcinați de griji, cu prețul abandonului școlar la cei care au 2- 3 copii, mai ales în mediul rural, cu limitarea drastică a cheltuielilor în concediu, ceea ce însemană o mare frustrare după un an de muncă. Dar „vom avea un buget sănătos”, vorba unui ministru inconștient. Asta nu este liberalizare, este piață mioritică, în care fiecare comerciant face ce vrea. Stragie alimentară înseamnă asigurarea populației cu alimentele de bază, la prețuri accesibile. Oamenii dau valoare unei țări, nu bugetul. Protejarea populației face parte din securitatea națională. Mai sunt țări care țin sub control evoluția prețurilor la alimente, deși au probleme mari de buget, precum Grecia sau Polonia, care au traversat și ele crize severe înintea noastră. Au fost ajutate, este drept. Se găsesc soluții, dar nu apeși pe buzunarul românului până nu mai știe de el!” menționează Marțian Gruia.

Unde au fost instituțiile de control?

Luciana D. este pensionată pe caz de boală, are trei copii și doar soțul lucrează, la o firmă de distribuție. „Am fost economistă la o companie de îmbuteliere și distruire a apei minerale. Între timp m-am îmbolnăvit și am pensie de boală. Nu este ușor cu trei copii, unde cel mai mare are 18 ani și abia acum pornește în viață cu adevărat. Ce mă îngrijorează cel mai mult este prețul medicamentelor. Lunar acestea mă costă în jur de 350 – 400 de lei. Apoi la afecțiunea pe care o am, trebuie să țin o dietă alimentară strictă, bogată în vitamine. Mă îngrijorez și pentru copii deoarece la vârsta lor au nevoie de hrană care să le asigure un corp sănătos. Și ca mine sunt mulți alții. Or dacă prețurile la alimentele de bază vor crește, mă întreb cum voi asigura sănătatea mea și a copiilor? De ce așa târziu dirigutorii țării au ajuns la concluzia că bugetul țării este gol? Bugetul unei țări nu ajunge gol de la o zi la alta. Unde au fost instituțiile de control? Acum vrem să reparăm neglijența și lăcomiile politice pe spatele populației. Spun asta cu disperarea unei mame care este îngrijorată de copiii ei. O mamă care vrea ca ei să aibă o minte sănătoasă într-un corp sănător. Lucrul acesta se poate extrapola: un popor căruia îi limitezi posibilitățile de hrană, îi îgreunezi educația, îi pui biruri peste biruri, nu are cum să fie un popor care gândește coerent. Pentru că fiecare se gândește nu la ce va face peste o lună, ci la ziua de mâine. Este trist ce se întâmplă!” -spune Luciana D.

Lipsă de respect

Dumitru Pomponea s-a pensionat cu doi ani în urmă. Cea mai mare parte din activitate a lucrat ca inginer minier în Valea Jiului. Acum locuiește într-o comună din județul Cluj, alături de fiul său. „Aș fi ipocrit să spun că nu am o pensie decentă după 41 de ani de serviciu în domeniul mineritului. Chiar l-am ajutat și pe fiul meu să-și finalizeze construirea locuinței. Soția are și ea pensie. Deci ne descurcăm. Dar pentru mine problema liberalizării prețurilor la alimente, după ce doar ai liberalizat piața de energie, este dovada unei lipse de respect față de populație. Gândiți-vă ce se va întâmpla cu infația în 3 luni de acum încolo, adică în Sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, când bătrânii, oricât ar fi de săraci, vor să-și cumpere și ei un cozonac. Va sări de 12 – 13 %. Și apoi, prețurile așa vor rămâne. Vor contiua să fie ridicate în anul viitor. Și nu mâ gândesc neapărat la prețul roșiilor sau al strugurilor în toiul iernii. Este clar că sunt un lux. Mă gândesc la faptul că uleiul va ajunge 15 lei litrul, că un kilogram de carne de pui va fi minimum 25 – 28 de lei, că pâinea va ajunge la 8- 9 lei kilogramul, că zahărul va fi peste 6 lei per kilogram. Și tot așa. Pentru că statului îi convine. Prețuri mari însemană și bani la buget mai mulți. În condițiile creșterii explozive a prețurilor și a măsurilor de austeritate pe venituri (tăieri sau înghețări), eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici să ajungă la 30%, poate chiar mai puți. Ar fi vai de bieții oameni!” consideră Dumitru Pomponea.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat zilele trecute că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. „Dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă”, avertizează el.

Baniamin Pascu

