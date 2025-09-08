ECONOMIE

Pensia de urmaș, în pericol de suspendare fără adeverință: Termen de 10 zile pentru elevii și studenții între 16 și 26 de ani

8 septembrie 2025

Pensia de urmaș, suspendată fără adeverință de școlarizare. Elevii și studenții între 16 și 26 de ani au termen-limită de 10 zile pentru a prezenta documentul la Casa de Pensii.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și Hotărârii nr. 181/2024 pentru aplicarea acesteia, copiii cu vârsta între 16 și 26 de ani care beneficiază de pensie de urmaș sunt obligați să depună adeverința de școlarizare în original, care atestă că urmează o formă de învățământ în anul școlar/universitar 2025-2026.

Documentul trebuie prezentat la casa teritorială de pensii în termen de 10 zile de la data începerii cursurilor. Neprezentarea adeverinței duce automat la suspendarea plății pensiei, începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Reluarea în plată se face doar după depunerea documentului justificativ, iar plata se reface retroactiv de la data suspendării, nu de la data depunerii.

Elevii și studenții vizați sunt sfătuiți să se asigure că respectă termenul, pentru a evita întreruperi în primirea pensiei de urmaș.

