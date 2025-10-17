EDITORIAL

Pe cine va numi Trump șef al trustului MAGA la București

17 octombrie 20250 commentarii

Precedentul creat de acordarea de către Washington a unui ajutor financiar Argentinei condiționat de rămânerea la putere a aliatului politic al lui Donald Trump generează neliniști și speculații inclusiv în elita politică de la București.

