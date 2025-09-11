SĂNĂTATE

Patru vieți salvate prin transplant renal la Cluj, în doar două zile

11 septembrie 20250 commentarii

Patru pacienți au primit o nouă șansă la viață, după ce la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj au fost realizate, în doar două zile, patru intervenții de transplant renal. Operațiile au fost posibile datorită generozității familiilor a doi donatori din Brașov și profesionalismului echipelor medicale.

Potrivit Agenției Naționale de Transplant, în 8 septembrie, de la un donator de 33 de ani s-au prelevat organe și țesuturi, iar la ICUTR Cluj s-au realizat două transplanturi renale. Beneficiarii au fost un bărbat de 51 de ani și o femeie de 43 de ani, ambii aflați de doi ani pe dializă.

O zi mai târziu, pe 9 septembrie, de la un donator în vârstă de 52 de ani, tot la Cluj s-au realizat alte două transplanturi renale. Pacienții salvați sunt un bărbat de 50 de ani, aflat pe dializă de un deceniu, și o femeie de 41 de ani, care se trata prin dializă de doi ani.

În aceeași zi, la Institutul Clinic Fundeni din București, un alt pacient, de 53 de ani, a beneficiat de un transplant hepatic.

„Trei familii din Brașov au dăruit, în ultimele 72 de ore, o nouă șansă la viață pentru opt români aflați pe listele de așteptare. Este un gest de mare generozitate și de solidaritate umană”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.

Astfel, Clujul se confirmă din nou ca unul dintre centrele medicale de referință în transplantul renal din România, oferind pacienților aflați în suferință speranța unei vieți normale.

 

