Partid mic, scandal de amploare. Camelia Sălcudean îl acuză pe Octavian Berceanu de încălcarea statutului REPER

6 septembrie 20250 commentarii

Președinta REPER Cluj, Camelia Sălcudean susține că decizia lui Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și de a demisiona din partid a fost luată în contextul în care acesta a ales să se abată de la regulile statutare. 

 

„REPER este o organizație construită pe baza unor reguli clare și a unui Statut pe care fiecare membru îl acceptă în momentul aderării. Aceste reguli sunt respectate cu strictețe, tocmai pentru a garanta corectitudinea proceselor democratice interne.

Decizia domnului Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și de a demisiona din partid a fost luată în contextul în care, din păcate, domnul Octavian Berceanu a ales să se abată de la regulile statutare. În loc să respecte cu responsabilitate aceste reguli, dumnealui a preferat să părăsească partidul, însoțindu-și gestul de declarații jignitoare și acuzații nefondate. Considerăm că este o conduită imatură și nepotrivită pentru cineva cu aspiraţii de lider politic.

REPER rămâne fidel misiunii sale, un partid care respectă legea, Statutul și deciziile forurilor interne, chiar și atunci când acestea sunt dificile sau incomode. Aceasta este diferența dintre responsabilitatea colectivă și orgoliul personal”, a transmis Camelia Sălcudean.

Legat de procesul electoral, Camelia Sălcudean spune că potrivit Statutului REPER, alegerea președintelui din primul tur se face cu majoritate absolută. „Această condiție nu a fost întrunită. În urma contestaţiilor depuse conform regulilor statutare, decizia Consiliului Naţional, forul suprem de conducere al partidului, a fost de a organiza al doilea tur de scrutin.

REPER a respectat regulile. Dacă acest lucru constituie un motiv de demisie, atunci îi urăm mult succes domnului Berceanu în cariera politică și în înțelegerea felului în care funcţionează democrația şi respectul pentru lege într-o organizaţie politică”, a precizat Sălcudean.

Turul al doilea al alegerilor prezidenţiale REPER va avea loc sâmbătă, 6 septembrie.

„REPER rămâne o organizație deschisă și incluzivă, care nu va abdica nicicând de la un principiu fundamental: deciziile se iau democratic, transparent și statutar, nicidecum pe baza de presiuni personale, orgolii sau ori suspiciuni fabricate.

Referitor la afirmațiile privitoare la „poziții guvernamentale”, precum și un așa-numit „grup PNL de la Cluj”, reamintim domnului Octavian Berceanu că REPER nu este la guvernare şi nu se află în situația unei astfel de negocieri. În același timp, suntem conștienți că orice partid politic serios trebuie să aibă aspiraţia de a guverna și vom face toate eforturile pentru a ajunge acolo. Suntem convinși că oameni ca domnul Berceanu pot face o figură excelentă la Garda de Mediu sau într-o poziţie guvernamentală, conform competenţelor. REPER este, de asemenea, un susţinător ferm al organizării de concursuri, transparent și obiectiv, pentru obținerea funcțiilor publice. Suntem convinşi că domnul Berceanu ar fi un candidat excelent.

Partidul nostru merge mai departe cu responsabilitate și determinare, consolidându-și identitatea de partid pro-european, democratic și matur, care are ca obiectiv reprezentarea interesului public. Acesta este cel mai important obiectiv al nostru”, mai transmite fosta subprefectă a județului Cluj.

