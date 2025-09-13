EXTERNE

Parisul cântă Queen: Flashmobul aniversar pentru „Bohemian Rhapsody” cucerește internetu

13 septembrie 20250 commentarii

Un flashmob organizat în Paris, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la lansarea piesei „Bohemian Rhapsody” a trupei Queen, a devenit viral pe reţelele de socializare. Evenimentul a avut loc pe 10 iulie, în Place de la Contrescarpe, şi a reunit 30 de muzicieni şi cântăreţi care au interpretat celebra piesă în mijlocul oraşului.

Clipul a fost publicat pe YouTube, TikTok şi Instagram pe 9 septembrie. Până vineri, înregistrarea a depăşit 101 milioane de vizualizări pe TikTok, peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube, iar pe Instagram alte peste 100 de milioane şi a fost redistribuită masiv şi apreciată de sute de mii de utilizatori.

Flashmobul a început cu trei cântăreţe care au apărut la ferestrele clădirilor din piaţă şi au intonat primele versuri ale piesei. Ulterior, pianistul Julien Cohen, cel care a şi publicat imaginile online, a apărut în mijlocul pieţei, urmat de alţi artişti care s-au alăturat treptat interpretării, notează themusicman.uk.

Solistul principal, Mickey Callisto, a cântat într-o caleaşcă trasă de cai, iar printre participanţi s-a aflat şi Olly Pearson (în mijloc, imaginea principală), un chitarist britanic de doar 11 ani, cunoscut din emisiunea Britain’s Got Talent, unde a primit două Golden Buzzers pentru prestaţiile sale.

Piesa „Bohemian Rhapsody”, lansată de Queen în 1975, este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate compoziţii din muzica rock, fiind remarcată pentru structura sa neobişnuită, care combină balada, opera şi rock-ul.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Trump afirmă că răbdarea sa cu Putin „se epuizează rapid”

NATO își consolidează apărarea pe flancul estic

Pogram pilot de învăţare a limbii române în sistemul public francez

A fost identificat asasinul activistului conservator Charlie Kirk

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.