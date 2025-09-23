ADMINISTRAȚIE

Parcul fotovoltaic de la Agro Transilvania, economii de peste 84.000 de lei în primele patru luni

23 septembrie 20250 commentarii

Parcul fotovoltaic inaugurat în această primăvară la Piața Agro Transilvania din Dezmir își confirmă deja eficiența. În doar patru luni de funcționare, instalația a generat economii de peste 84.000 de lei la factura de energie electrică a centrului.

Potrivit unei analize realizate de Centrul Agro Transilvania – societatea publică aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj și administrator al singurei piețe de gros din județ – între lunile mai și august 2025 au fost produși 272.000 kWh de energie. Această valoare reprezintă aproape 45% din producția anuală estimată.

„Cifrele analizate ne arată în mod clar că această investiție realizată prin parteneriat public-privat a fost una foarte bună. În condițiile în care panourile au fost utilizate la doar 60-70% din capacitate, consider că instalația și-a atins obiectivul și va depăși chiar ținta propusă inițial: aproape 400.000 de euro economii în primii 10 ani de funcționare”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Oficialul a subliniat că resursele economisite vor fi direcționate atât spre sprijinirea comercianților și consumatorilor finali, cât și spre noi investiții în dezvoltarea obiectivului.

În prezent, Centrul Agro Transilvania se află în etapa finală de obținere a certificatului de prosumator. Odată dobândit acest statut, piața va putea injecta surplusul de energie în sistemul național și va utiliza parcul fotovoltaic la capacitate maximă.

Investiția a fost realizată printr-un Acord de Achiziție de Energie (Power Purchase Agreement – PPA) semnat pe 10 ani cu compania Greenvolt Next. Acest model inovator permite beneficiarului să utilizeze un sistem fotovoltaic performant fără o investiție inițială și să obțină energie regenerabilă la un cost redus.

 

