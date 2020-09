Pandemia afectează drastic piața auto

Articol scris in ECONOMIE

Vânzările de autovehicule vor scădea cu 20% anul acesta, la nivel mondial, din cauza efectelor pandemiei de COVID-19, conform unui studiu S&P Global, care estimează că în 2021 şi 2022 piaţa se va recupera cu procente cuprinse între 7% şi 9%.



Această creştere estimată va situa vânzările de autovehicule în aceşti doi ani cu 6% sub nivelul din 2019. Singurul factor care ar putea modifica aceste previziuni este comportamentul pieţei din China, cea mai dinamică, dar şi cea mai imprevizibilă, aceasta fiind singura ce ar putea atinge în 2022 nivelul de vânzări din 2019, dinainte de pandemie.

În studiu se apreciază că cele mai multe firme auto şi furnizori de componente vor produce sub posibilităţi pe parcursul acestui an, iar mulţi dintre ei vor încheia exerciţiul financiar foarte îndatoraţi. De asemenea, rentabilitatea şi fluxul de numerar al producătorilor vor fi, în 2021, mai slabe faţă de 2019 şi, în plus, companiile vor trebui să facă investiţii semnificative pentru a se adapta la noile cerinţe ale pieţei, cu autovehicule mai puţin poluante.

În raport se arată că perspectivele S&P privind sectorul auto sunt mai conservatoare, din cauza dificultăţilor prin care trec posibilii cumpărători şi a preţurilor ridicate la maşinile hibrid şi electrice. În acest context, S&P menţine la negativă perspectiva sectorului.