Pandemia a salvat afacerile grupului clujean Bittnet

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Grupul Bittnet a înregistrat în primul semestru al acestui an o cifră de afaceri de 55,1 milioane lei, în creştere cu 39% faţă de perioada similară din 2019, şi un profit operaţional de 2,38 milioane lei, care a compensat parțial pierderea înregsitrată în intervalul similar al anului trecut.

Conform datelor financiare remise de companie Bursei de Valori Bucureşti, ambele divizii ale Grupului au înregistrat creşteri semnificative atât ale veniturilor, cât şi ale profitabilităţii operationale, respectiv 17% creştere a veniturilor pentru divizia de Educaţie, depăşind 6 milioane lei cifră de afaceri, ceea ce a generat un profit operaţional al diviziei de 1,01 milioane lei, şi 42% pentru divizia de tehnologie, care a crescut la 49 milioane lei venituri şi care a generat un profit operaţional de 1,37 milioane lei, faţă de o pierdere de 3,3 milioane lei în primul semestru al anului trecut.

În primele şase luni din acest an, profitul brut al grupului a înregistrat o evoluţie pozitivă de 4,7 milioane lei, de la o pierdere de 5,3 milioane lei în primul semestru din 2019, la o pierdere de 563.000 lei. Rezultatul net este în linie cu profitul brut, înregistrând valoarea de minus 557.000 lei, cu 4 milioane lei mai bun decât în primele șase luni din 2019.

Compania Bittnet a fost înfiinţată în 2007, în Cluj-Napoca, de Mihai şi Cristian Logofătu, ambii ocupând poziţii de conducere în cadrul companiei. Încă de la începuturile sale, Bittnet s-a concentrat pe furnizarea de training IT şi soluţii de integrare, bazate pe tehnologiile liderilor de piaţă, precum Cisco, Microsoft, Dell, Oracle, HP, VMware, Google, Amazon Web Services etc. În februarie 2009, compania şi-a schimbat statutul juridic în societate pe acţiuni (SA), în urma majorării capitalului social, utilizând profiturile generate în 2008. În 2012, compania a primit o primă infuzie de capital din exterior (investiţie tip equity) de la omul de afaceri Răzvan Căpăţînă, care este în continuare un acţionar important al companiei.

Din martie 2015, Bittnet este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul BNET. Bittnet a fost prima companie IT listată pe BVB, după o infuzie de 150.000 de euro în companie, primită de la fondul polonez Carpathia Capital SA în schimbul unei participaţii de 10%. Din acel moment, Bittnet foloseşte în mod activ mecanismele pieţei de capital pentru a-şi creşte şi dezvolta afacerea, plasând cu succes cinci emisiuni de obligaţiuni în 2016, 2017, 2019 (de două ori) şi 2020. În aproape patru ani de la listarea pe Bursa de Valori Bucureşti, Bittnet a atras mai mult de 10 milioane euro folosind mecanismele de finanţare a pieţei de capital (obligaţiuni corporative, capitalizarea profiturilor, majorări de capital etc.).