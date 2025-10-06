EVENIMENT

Pacientă de 73 de ani, moartă în ambulanță după un accident pe DN1

6 octombrie 20250 commentarii

O femeie de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ambulanța în care se afla ca pacient a fost implicată într-un accident în seara zilei de 6 octombrie a.c., pe DN1 – E60, între Huedin și Șaula. Totodată patru adulți și un minor au fost răniți.
Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea, în jurul orei 19,55 un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulți și un minor, pe direcția orașului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, intrând în coliziune cu o ambulanță aflată în regim prioritar.

„În ambulanță se aflau doi membri ai echipajului și un pacient. Toate persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale, însă, din păcate, pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la fața locului. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Cluj.
„În urma accidentului au fost transportați la spital doi bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 40 și 51 de ani, alături de o minoră de aproximativ 9 ani. La misiune au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă și două echipaje SAJ”, a precizat ISU Cluj.
Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

