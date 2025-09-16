POLITICĂ

Ovidiu Cîmpean: Violența domestică nu este o problemă privată, ci una a întregii societăți”

16 septembrie 20250 commentarii

 Deputatul liberal clujean Ovidiu Campean a anunțat că a semnat și votat în plenul reunit al Parlamentului pentru înființarea Comisiei speciale „România fără violență”, o inițiativă lansată de senatoarea Alina Gorghiu, menită să combată eficient fenomenul violenței domestice. „De prea multe ori am auzit cazuri în care femei și copii trăiesc în tăcere coșmarul violenței în propria casă. De prea multe ori am văzut ordine de protecție ignorate, victime lăsate singure și agresori nepedepsiți”, a declarat Campean.

Noua comisie își propune să transforme promisiunile în acțiuni concrete, printr-o serie de măsuri legislative și sociale care vizează: monitorizarea agresorilor prin brățări electronice, pentru ca ordinele de protecție să devină eficiente; înființarea de adăposturi în fiecare județ, astfel încât nicio victimă să nu fie nevoită să rămână lângă agresor; consiliere psihologică gratuită pentru victime și copiii acestora; educație în școli privind respectul, egalitatea de gen și prevenirea abuzului.

Comisia are un mandat inițial de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, și va analiza atât cadrul legislativ național, cât și cel european, urmând să propună noi politici pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

„Această luptă nu se duce doar în Parlament. Se duce în fiecare comunitate, în fiecare familie, în fiecare persoană care are curajul să spună: ‘Ajunge!’”, a mai adăugat Ovidiu Campean, lansând un apel la colaborare adresat parlamentarilor, instituțiilor, organizațiilor neguvernamentale și cetățenilor.

 

