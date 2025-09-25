POLITICĂ

Ovidiu Cîmpean: Guvernul Bolojan aduce credibilitate și modernizare

25 septembrie 20250 commentarii

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean crede că vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles și acordul încheiat cu Comisia Europeană reprezintă garanția că România este pe traiectoria corectă. „Deficitul scade de la peste 9% anul trecut la 8,4% în 2025 și la 6% în 2026. Este o dovadă de seriozitate față de români, companii și partenerii noștri europeni.

Pentru partenerii internaționali, Ilie Bolojan este astăzi cel mai credibil interlocutor român. Și asta pentru că în loc de promisiuni aduce fapte”, spune parlamentarul clujean.

El arată că urmează pachetul 3 de reforme, care va aduce eficiență mai mare în sectorul public, investiții pentru economie, reducerea risipei și a birocrației. „Este mult mai util să direcționăm resursele către investiții în comunități decât să le risipim pe birocrație.

Rectificarea bugetară și proiectele guvernului arată o echipă concentrată pe construcție și soluții, nu pe scandaluri. Guvernul Bolojan va continua să conducă acest efort de modernizare așteptat de cetățeni și respectat de partenerii noștri externi”, a punctat deputatul.

