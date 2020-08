Ordonanță de urgență pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă

Ordonanţa de urgenţă privind despăgubirile acordate fermierilor afectaţi de secetă a plecat la Ministerul Finanţelor, iar fermierii se pot înscrie la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu cererile de plată în zece zile de la publicarea Ordonanţei, a afirmat ministrul Agriculturii, Adrian Oros (foto).



Ministerul Agriculturii alocă 850 de milioane lei despăgubiri pentru secetă ceea ce asigură minimum 80% din cuantum, care va fi direcţionat în luna septembrie, urmând ca restul să fie acordat fermierilor la rectificarea din octombrie.

„După ce noi am încheiat întâlnirea cu liderii fermierilor, Ordonanţa a plecat la Ministerul Finanţelor cu această sumă, de 850 milioane lei. Eu aş dori ca această ordonanţă să treacă foarte repede, dacă se poate şi mâine, în aşa fel încât, conform textului din Ordonanţă, în zece zile de la publicarea Ordonanţei, fermierii să se înscrie la APIA cu acele cereri de plată unde vor trece suma maximă, adică 925 lei, unde se adaugă procesul verbal şi datele bancare, iar în momentul în care cele zece zile expiră, în foarte scurt timp, banii vor fi viraţi în conturile fermierilor. Suma minimă calculată şi estimată astăzi de noi fiind undeva de 80%. Sigur că şansele sunt ca ea să fie mai mare, dar minimum 80% din cuantumul maxim este asigurat prin această alocare de 850 milioane lei”, a spus Adrian Oros, citat de Agerpres.

Ministrul Agriculturii a precizat că, în ceea ce priveşte sprijinul pentru sectorul zootehnic, săptămâna viitoare va oferi mai multe detalii. „Săptămâna viitoare vă vom da detalii despre cuantumul schemelor de sprijin pentru tot ceea ce înseamnă sector zootehnic. Am avut nevoie de cifrele finale de la rectificare. Am avut nevoie de o întâlnire finală cu liderii marilor asociaţii pentru a gândi cum anume şi cât anume să repartizăm fiecărui sector în parte”, a adăugat şeful de la Agricultură.

El a subliniat că va analiza şi ceea ce se întâmplă cu culturile de primăvară, deoarece sunt suprafeţe calamitate în unele judeţe. „Am stabilit astăzi că luni (24 august – n.r.) vom avea o discuţie, o întâlnire între liderii fermierilor şi traderii de cereale şi furnizorii de inputuri legate de relaţiile contractuale în care sigur va trebui să luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat anul acesta cu producţiile pe care fermierii le-au avut. De asemenea, luăm în analiză şi ceea ce se întâmplă cu culturile de primăvară, pentru că din nefericire, sunt suprafeţe în unele judeţe, suprafeţe importante care sunt calamitate şi în această perioadă, deci ceea ce s-a însămânţat în primăvară, în principal porumb şi floarea-soarelui. Şi acolo va trebui să găsim o modalitate de compensare a acestor pierderi”, a mai spus el.