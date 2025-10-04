EVENIMENT

Opt persoane rănite într-un accident cu microbuz la Câmpia Turzii

4 octombrie 20250 commentarii

Un microbuz care transporta mai multe persoane a fost implicate sâmbătă dimineața într-un accident la Câmpia Turzii. În urma evenimentului rutier opt persoane au fost transportate la spital. Accidentul a avut loc pe strada Laminoristilor din municipiul Câmpia Turzii.
La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Salvatorii au găsit un microbuz și un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. „Au fost consultate 10 persoane la locul accidentului, dintre care 8 au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Conform primelor evaluări, cei cinci bărbați și trei femei transportați la spital prezentau afecțiuni ușoare”, a transmis ISU Cluj.

