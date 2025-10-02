CULTURĂ

Opera Națională Română Cluj-Napoca Cu Florin Estefan despre Simon Boccanegra, Fântâna din Bahcisarai, Romeo și Julieta…

2 octombrie 20250 commentarii

Câteva zile ne despart până la deschiderea oficială a stagiunii 2025/2026, deschidere cu un titlul în premieră pentru instituție, Simon Boccanegra de Verdi. De la acest titlu am pornit și discuția cu Florin Estefan, manager general și solist, într-un an stagionar deloc ușor.

De ce Simon Boccanegra?

Este pentru noi, o premieră absolută. Nu s-a mai cântat niciodată, așa că l-am introdus ca titlul în proiectul de management al stagiunii pe care o deschidem sâmbătă 5 octombrie. Introducându-l în proiect, m-am gândit și la posobilitățile pe care le avem, la soliștii noștri care pot să acopere rolurile. Și Simon Boccanegra este titlul care nu implică cheltuieli suplimentare la preprogramarea spectacolelor. Nu în ultimul rând, am ținut cont și de muzica la Simon Boccanegra.

Ce  se reproșează libretului este acțiunea, stufoasă, un subiect greu de urmărit și mai ales, de înțeles.

Este o telenovelă. Subiectul în sine este alambicat, este adevărat acest lucru. Ce facem noi? Între Prolog și actul 1 actorul Mihai Nițu va intra în sală și va povesti subiectul operei, publicul va în sală, va povesti subiectul în datele lui esențiale. Astfel, cei prezenți se vor familiariza nu numai cu subiectul operei, ci și cu personajele operei lui Verdi, chiar dacă povestea este complicată.

Putem să o rezumăm în câteva cuvinte?

Prefer să las publicului bucuria întâlnirii cu Simon Boccanegra, corsarul ajuns doge. Sunt ferm convins că publicul va înțelege subiectul, mai ales că regia Roberto Scandiuzzi se bazează pe relațiile dintre personaje, în timp ce scenografia semnată de Anca Pintilie ne plasează în locul acțiunii, Genova secolului al XIV-lea. În plus, trebuie să subliniez acest lucru, muzica reflectă generozitatea personajului principal, special în contextul personajelor verdiene. Persona, sincer să fiu, mă bucur că o punem în scenă. Sper să reușim să punem în scenă și alte titluri care nu s-au mai cântat nici la noi, nici pe alte scene lirice din țară. Mi-am dorit încă din momentul în care am ajuns managerul instituției ca, pe lângă repertoriul curent, pe lângă hit-urile cunoscute, să punem în scenă noutăți. Așa cum am făcut și cu La fanciulla del West de Puccini.

Alte titluri de care ne vom bucura în noua stagiune?

Ne-am propus să facem, pentru ansamblul de balet, Fântâna din Bahcisarai de Boris Asafiev. Apoi, în primăvara anului viitor, ne dorim să facem, dacă situația financiară ne-o va permite, producția la Romeo și Julieta de Gounod, în regia lui Arnaud Bernard, regizor de operă de notorietate. Aș menționa faptul că Bernard a pus în scenă, recent, Nabucco, la Arena di Verona sau, chiar anul acesta producția la Văduva veselă de Lehar, la Sferisterio, Macerata, cu Mihaela Marcu (soprană, n. Timișoara) în rolul Hannei Glavari. Am primit proiectul pentru Romeo și Julieta, îmi place. Tot pentru anul viitor mai avem un titlu, nu-l amintesc acuma, sunt mulți care se pot inspira, nu vreau să ne-o ia alții înainte. Mă gândesc să reluăm din titlurile pe care le avem deja în repertoriu. Ar fi neboie de noi puneri în scenă la Rigoletto, Trubadurul, Bal mascat, Carmen.

Ce am observat, de mult timp, de foarte mult timp, Carmen nu mai folosește castagnetele. Nu numai la noi. Ultima Carmen care a folosit castagnetele a fost mezzosoprana Debria Brown (Statele Unite), în ianuarie 1973.

Alegerea ține de interpreta rolului. Carmen cântă, dansează, e rolul care implică ore în plus de studiu. Este o idee, voi ține cont de ea. Cert este că pentru noua producție la Carmen lucrează Mihaela Bogdan și Dragoș Damian, le aștept proiectul.

Banii?

Suntem la început de stagiune, dar suntem și pe final de an bugetar. Este un an complicat, unul dintre cei mai complicați pe care îi voi parcurge ca manager în mandatele mele. De felul meu sunt optimist, mă gândesc că va fi o rezolvare, că se vor găsi soluții sau măcar, o soluție. Nu pot lăsa o instituție de izbeliște gândindu-mă că va fi rău. Trebuie să gândesc pozitiv, și gândesc pozitiv. Așteptăm o rectificare bugetară, nu știu când va fi, cum va fi, să ne gândim că va fi bine.

Florin Estefan ca bariton?

Pregătesc debutul în rolul Simon Boccanegra. Apoi, în Israel, voi cânta într-o formă de conert, în Mantaua și Tosca de Puccini. Mă gândesc că încep studiul la Nabucco, rol pe care încă nu l-am făcut. Or, Simon Boccanegra este o deschidere spre Nabucco. Mai este ceva. Proiectele mele ca solist sunt multe, dar trebuie să mă gândesc la bunul mers al instituției. Viața mea se împarte între manager, solist, profesor, familie. Dar de concentrat, trebuie să mă concentrez pe bunul mers al instituției.

Mihai Damian este în finala de 32 a Concursului Operalia, anul acesta la Sofia.

Mihai este extrem de talentat. Este muzician, are mari șanse să se impună la Operalia. I-am văzut și i-ați văzut și dvs, parcurusl artistic, premiile obținute-Premiul Eva Kleinitz la Concorso Lirico Internazionale di Portofino; Premiul 2 la Concursul Internaționalde Canto Eva Marton de la Budapesta-, are un start bun de carieră artistică. M-am bucurat mult că a acceptat să vină în mijlocul nostru, să fie colegul nostru. Nu se cădea să rămână în Corul Filarmonicii Transilvania, o etapă bună pentru el. Mihai este colegul nostru, îi suntem alături, ne dorim un succes și la Operalia.

Prima premieră a stagiunii: Simon Boccanegra

sâmbătă 4 octombrie, 18:30

În cronologia operelor lui Verdi, Simon Boccanegra-libretul Francesco Maria Piave-este a 20-a, cu mențiunea celor două premiere de care a avut parte. Prima a avut loc în 12 martie 1857, pe scena Teatro La Fenice din Verona, a doua, revizuită-libretul Arrigo Boito-, la 24 martie 1881, pe scena Scalei din Milano. Prima a fost receptată cu reținere de public și critici, motivul fiind subiectul stufos și greu de înțeles. Cea din 1881 a avut parte de succesul scontat, este și versiunea care se cântă la ora actuală.

La baza libretului stă piesa lui Antonio Garcia Gutierrez, Simon Boccanegra, publicată în 1853.

Producția a Operei Naționale clujene are parțial, două distribuții: Florin Estefan (debut)/Cătălin Țoropoc (debut)-Simon Boccanegra * Sulkhan Jaiani (debut)/Corneliu Huțan (debut)-Jacopo Fiesco * Paula Iancic (debut)/Tatiana Lisnic (debut)-Maria Boccanegra * Teodor Ilincăi (debut)/Cristian Mogoșan (debut)-Gabriele Adorno * Mihai Damian-Paolo Albiani * Molnar Zoltan/debut-Pietro * Iosia Balteș/debut-Căpitanul * Ștefania Barz/debut-O slujnică *dirijor David Crescenzi; regia Roberto Sacndiuzzi; scenografia Anca Pintilie; design video Luca Attili; lighting design Lorenzo Caproli; dirijor cor Corneliu Felecan; narator Mihai Nițu/actor; pregătirea muzicală Negy Gergo, Lucian Dușa, Adelina Sabău; sufleori Monica Denițiu, Liana Oltean

Demostene Șofron

 

