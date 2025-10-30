SPORT

Oficial: Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj!

30 octombrie 20250 commentarii

Daniel Pancu a fost anunțat oficial, joi, ca noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Tehnicianul devine, astfel, al treilea antrenor al echipei din Gruia în acest sezon, după Dan Petrescu și Andrea Mandorlini.

Pancu vine la Cluj într-un moment deloc simplu și are misiunea de a redresa echipa care se află astăzi departe de primele locuri din clasament, cu doar 13 puncte strânse în 14 etape, în mare pericol de a rata play-off-ul și, mai mult, pe loc de baraj pentru evitarea retrogradării.

„CFR-işti, suntem bucuroşi să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor. Noul nostru antrenor îşi va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reuşite şi amintiri frumoase alături de noi„, a transmis clubul din Gruia, pe pagina oficială de facebook.

Antrenorul, în vârstă de 48 de ani, nu are momentan licență PRO și va fi în acte, pentru aproximativ o lună, antrenor secund. Contractul acestuia cu CFR Cluj intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie și va fi valabil până la finalul acestei stagiuni, cu opțiunea de prelungire pentru încă două sezoane.

În ultimii doi ani, Daniel Pancu a fost selecționerul naționalei U21 a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, acesta a mai antrenat reprezentativa U20 a României, iar la nivel de club formațiile Rapid Bucureşti şi Poli Iaşi.

Iuliu Mureșan: ”L-am simțit hotărât, dornic să vină”

Iuliu Mureșan, președintele grupării feroviare se declară optimist că noul antrenor va reuși să producă declicul la echipă în perioada următoare și a dezvăluit detaliile contractului semnat de fostul selecționer al naționalei U21.

„Am avut o listă la început cu antrenori disponibili, am văzut cine era sub contract, și după lista s-a îngustat. Am ajuns la Pancu, pe care îl voiam de la început, singurul pe care l-am sunat de altfel de la început. L-am remarcat ca jucător, ca antrenor, îmi place că este hotărât și că are o imagine asupra fotbalului și asupra echipei.

El se uită la toate meciurile, dar a fost mai atent asupra meciurilor echipei noastre și l-am simțit din prima. L-am simțit oarecum hotărât, dornic să vină, a observat unele lucruri pe care eu nu le-am observat, e până la urmă normal, pentru că el este tehnician, am fost de acord cu el.

Contractul l-am făcut până în vară, cu clauză de prelungire încă 2 ani. Eu cred că vom continua cu el încă 2 ani după acest an, așa mi-aș dori. Bineînțeles după o să poată fi și creșteri…

În prima etapă aș vrea o cupă europeană, nu mi-ar plăcea din play-out, de pe acel prim loc, clar, dar orice variantă e bună. I-am făcut contract ca antrenor secund acum, în 8-9 decembrie o să ia licența și după îl punem antrenor principal. Mâine va sta cu mine în lojă, contractul este din 1 noiembrie.

Sunt prea mulți jucători, cei în plus nici nu au valoare, încurcă, sunt negativiști, atrag atenția, îi distrează pe ceilalți la antrenamente, trebuie să corectăm situația. La antrenament trebuie să fie 22 de jucători de câmp și 3 portari. O să vină Pancu și o să analizeze, eu nu mă bag, ca idee, în principiu eu sunt de acord, el îi evaluează.

Vedem cine nu intră în cei 25-26, le vom crea condiții de antrenament și o să vedem. Primul lucru este să înflorească echipa, lucru la care vreau să contribui, să se schimbe mentalitatea, să îi vedem vii, veseli, concentrați la antrenamente și la joc.

Am niște promisiuni foarte concrete că situația financiară o să se rezolve, nu se pune problema de insolvență cum zic unii, alții”, a spus Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, după anunțul instalării lui Daniel Pancu la echipă.

La meciul de vineri seara cu Dinamo, de la București, pe banca CFR-ul vor sta secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

