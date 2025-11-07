Oază verde, creată de studenții USAMV, în curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei

EDUCAȚIE

Nouă studenți de la Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, secția Peisagistică, din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, împreună cu profesorii lor, au înfrumusețat joi, 6 noiembrie 2025, un spațiu din curtea interioară a Muzeului Etnografic al Transilvaniei prin plantarea a 21 de puieți de tuia.

Anunțul a fost făcut, vineri, 7 noiembrie 2025, de către reprezentanții Muzeului Etnografic al Transilvaniei, pe pagina de socializare a instituției: „În curtea interioară a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, unul dintre ziduri a avut nevoie de înfrumusețare, fără a fi executate lucrări la structură sau zidărie. Și, astfel, am apelat la un prieten bun și vechi, o instituție universitară, care să aibă și pricepere într-ale plantelor și amenajărilor exterioare. Rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi, a îmbrățișat pe loc ideea de a fi parte din proiect.

În situația dată, soluția cea mai potrivită a venit din partea profesorului univ. dr. Valentin Dan, șef de lucrări în cadrul USAMV Cluj-Napoca: „Dr. Valentin Dan, șef de lucrări în cadrul USAMV Cluj-Napoca a ales soluția plantării a 21 de puieți de tuia, în curtea muzeului nostru, de pe strada Memorandumului nr. 21, de-a lungul zidului gol”.

Plantarea puieților de tuia s-a efectuat de către studenții și profesorii lor. „Plantele au fost tratate, o perioadă, în Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca din cadrul Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unitate de cercetare de prestigiu și care a fost înfiinţată în luna iunie 1953. 6 noiembrie a fost ziua aleasă pentru plantare! Împreună cu Valentin Dan, a participat la coordonare, șef de lucr. dr. Sonia Bodea, iar la acțiunea de plantare, nouă studenți de la Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, secția Peisagistică: Orsolya Apor, ⁠Anetta Csiszer, ⁠Sebastian-Ioan Dreptate, Silvia-Ioana Hăprian, ⁠Oana Hedeș, ⁠Szilvia Márton, ⁠Paul-George ⁠Muntean, ⁠Radu-Dan Mureșan și ⁠Szilárd Szabo”, au transmis reprezentanții muzeului.

Totodată, aceștia au apreciat implicarea studenților și cadrelor didactice USAMV în cadrul proiectul de reamenajare a spațiului amintit: „Micuța zonă cu spațiu verde din curtea muzeului avea nevoie și de câteva îmbunătățiri, pe care, acum, le are. A fost o acțiune „fulger”, iar zidul este acum viu”. 

Tia SÎRCA

sursă foto: Muzeul Etnografic al Transilvaniei

