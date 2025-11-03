EDUCAȚIE

Oaspeți italieni la Gherla

3 noiembrie 2025

În cadrul schimbului de experiență educațională și culturală dintre orașele înfrățite Marineo (Italia) și Gherla (România), elevii Liceului Tehnic Comercial „Don Colletto” s-au aflat pentru prima dată în țară și muncipiul Gherla. Pe parcursul unei săptămâni de la sfârșitul lunii octombrie în cadrul activităților derulate la Liceul Teoretic ”Petru Maior”, echipa de robotică a școlii gherlene a avut bucuria să-i primească și să le propună activități interesante, toate realizate cu ajutorul tehnologiei. Așadar, colegii italieni au călătorit, virtual, cu ajutorul ochelarilor VR, au programat roboți FableGo, au făcut primii pași în proiectarea 3D cu Fusion 360 și au desenat cu creioanele 3D. De asemenea, au fost prezentate activitatea și rezultatele echipei și au avut ocazia să-l cunoască și pe robotul Sparky, în construcție pentru noul sezon competițional FirstTechChallenge. Oaspeții au resimțit puțin din emoțiile competițiilor de robotică, în calitate de driveri ai robotului. Gazdele mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest schimb cultural și instituțional: primarului din Gherla, Ovidiu Drăgan; primarului din Marineo, On. Franco Ribaudo; președintelui COMITES România, Gianni Calderone; doamnei director a Institutului Tehnic Comercial „Don Colletto” din Marineo – Elisa Inglima și doamnei director a Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla – prof. Cosmina Forț; reprezentanților Primăriei Gherla și Marineo. În ultima zi a vizitei au desfășurat, în laboratorul SMARTLab al liceului, atelierul Arduino – „Roboți, drone și dispozitive inteligente”. Echipa gherleană alături de Mihai Vlad și Mihai Lazea, studenți la Facultatea de Inginerie Electrică și Medicală din Cluj-Napoca, coordonați de doamna profesor Dr. Ing. Denisa ȘTEȚ, a prezentat modul în care se pot construi și programa plăcile Arduino. Utilizând kit-urile educaționale NEXTLab-Tech, participanții au avut ocazia să implementeze ceea ce au învățat. Atelierul a reprezentat un prim pas pentru elevii interesați să descopere domeniul ingineriei și al tehnologiei, oferindu-le o perspectivă concretă asupra viitoarei lor cariere de student .

Echipa de robotică a Liceului Teoretic ”Petru Maior” Gherla colaborează cu mai multe unități de învățământ din țară și străinătate, obținând premii importante la diferite concursuri de specialitate la care este invitată.

Szekely Csaba

